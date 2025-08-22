El técnico de la Real Sociedad reconoce que Pacheco está cerca de salir y allana su llegada al Alavés
El central zurdo llegaría a Mendizorroza en calidad de cedido para reforzar una defensa en la que ha quedado Garcés como único central, tras las salidas de Mouriño, Abqar, Sedlar y Pica
Viernes, 22 de agosto 2025, 19:46
Después de anunciar el fichaje de Lucas Boyé, el Alavés trabaja ahora en cerrar la cesión de Jon Pacheco (24 años) para reforzar una defensa ... en la que ha quedado Garcés como único central, tras las salidas de Mouriño, Abqar, Sedlar y Pica. La operación avanza hacia el acuerdo entre clubes. De hecho, el técnico de la Real Sociedad, Sergio Francisco, ha reconocido este viernes en rueda de prensa que el central zurdo está cerca de abandonar Anoeta en busca de minutos. «Pacheco está con nosotros, de momento. Vamos a ver lo que pasa hasta el final».
El futuro del futbolista de Elizondo ha cambiado en la última semana. El reciente fichaje de Caleta-Car ha terminado de relegar al navarro en la rotación. De manera que la Real Sociedad ha pasado de rechazar su salida a abrirle la puerta. «Ha habido una conversación del jugador conmigo en la última semana, sobre todo para poner en común qué era lo mejor para él», ha desvelado el entrenador del conjunto gipuzcoano.
La llave para desbloquear la operación ahora está en manos del futbolista. «Es el jugador el que va a decidir cuál es su futuro: seguir dentro del club o salir cedido para tener más minutos», añadió Francisco. Un escenario que allana aún más el camino, dado que Pacheco ve con buenos ojos recalar en el Alavés, donde gozará del protagonismo que busca.
La decisión no se demorará en el tiempo por dos razones. La más inminente, el cierre del mercado de fichajes el 1 de septiembre: restan nueve días. Y en lo deportivo, porque los albiazules jugarán el próximo sábado (17.00 horas) frente al Atlético de Madrid, un partido de máxima exigencia que obligará a tener la muralla babazorra ya reconstruida.
