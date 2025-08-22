El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pacheco, durante el amistoso con la Real Sociedad ante el Pau RS

El técnico de la Real Sociedad reconoce que Pacheco está cerca de salir y allana su llegada al Alavés

El central zurdo llegaría a Mendizorroza en calidad de cedido para reforzar una defensa en la que ha quedado Garcés como único central, tras las salidas de Mouriño, Abqar, Sedlar y Pica

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:46

Después de anunciar el fichaje de Lucas Boyé, el Alavés trabaja ahora en cerrar la cesión de Jon Pacheco (24 años) para reforzar una defensa ... en la que ha quedado Garcés como único central, tras las salidas de Mouriño, Abqar, Sedlar y Pica. La operación avanza hacia el acuerdo entre clubes. De hecho, el técnico de la Real Sociedad, Sergio Francisco, ha reconocido este viernes en rueda de prensa que el central zurdo está cerca de abandonar Anoeta en busca de minutos. «Pacheco está con nosotros, de momento. Vamos a ver lo que pasa hasta el final».

