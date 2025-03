Owono vuelve a Vitoria después de 180 minutos con Guinea Ecuatorial

El parón de selecciones le ha servido a Jesús Owono para recuperar el ritmo competitivo y para disputar 180 minutos oficiales con Guinea Ecuatorial. El ... portero del Deportivo Alavés sufrió un esguince en su rodilla derecha en la previa de la derrota (0-1) de los albiazules ante el Getafe en Mendizorroza el pasado 9 de febrero. Entonces, el guardameta encadenaba cuatro partidos consecutivos jugando por la lesión en el dedo índice de su mano izquierda de Antonio Sivera.

Owono estuvo más de un mes alejado de los terrenos de juego, reponiéndose de una dolencia que no le permitió vestirse de corto con el Alavés. Sin embargo, en la semana del empate (2-2) en Las Palmas, el canterano volvió a entrenar con el grupo tras 10 días haciendo portería en solitario. Pero a pesar de su enorme esfuerzo, la falta de ritmo tras un largo periodo de recuperación hizo que sólo entrara en la convocatoria, siendo Adrián Rodríguez el elegido para ser titular. «Jesús ya está recuperado de la lesión pero lleva poco días haciendo trabajo con el entrenador de porteros», explicó entonces Coudet.

Después de ver la igualada en Las Palmas desde el banquillo, Owono se marchó con Guinea Ecuatorial para la doble cita de la 'Nzalang' en la clasificación en África para el Mundial 2026. Y, como es habitual, el portero albiazul ha sido indiscutible en la selección que dirige Juan Micha. En el primer encuentro de esta ventana, frente a Santo Tomé y Príncipe, fue titular y dejó su portería a cero en la victoria (2-0) de Guinea Ecuatorial en Malabo.

En el segundo, empataron (1-1) frente a Namibia en Johannesburgo (Sudáfrica). Owono repitió en el once y realizó dos paradones a Shalulile (abajo) y a Kamatuka (un vuelo tras un cabezazo del atacante local) que no impidieron que su selección se tuviera que conformar con la igualada. Un empate con el que se quedan cuartos en el grupo H, a cinco puntos de su rival, que marca las posiciones de play off para el Mundial, con apenas cuatro jornadas por disputarse.

Listo para la acción

Guinea Ecuatorial tiene difícil estar en la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, estos dos encuentros le han servido a Owono para recuperar sensaciones y volver a enfundarse los guantes de forma oficial. 180 minutos en los que se la ha visto a buen nivel y recuperado del esguince que le obligó a estar más de un mes parado. Ahora, de vuelta en Vitoria, se reincorporará plenamente a los entrenamientos de Coudet. Con Sivera poniéndose a punto después del traumatismo craneoencefálico y el corte en el labio que sufrió frente al Villarreal el pasado 8 de marzo, Owono vuelve a estar disponible para el Chacho de cara al encuentro frente al Rayo Vallecano de esta sábado (18.30 horas) en Mendizorroza..