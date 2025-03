La vida de Adrián Rodríguez (Palma de Mallorca, 2000) ha cambiado de forma radical en las últimas dos semanas. A sus 24 años, el tercer ... portero del Deportivo Alavés debutó en Primera tras la expulsión de Antonio Sivera en la victoria (1-0) frente al Villarreal y fue titular en el empate (2-2) en Las Palmas. Un subidón después de 10 meses sin competir tras cambiar el filial por la primera plantilla de forma definitiva en verano. «Hay que estar preparado para cuando llegue tu momento», afirma satisfecho el cancerbero mallorquín.

- Pasada la hora de juego ante el Villarreal, Sivera fue expulsado en una jugada en la que también acabó lesionado y le llegó la oportunidad de debutar. ¿Qué sintió cuando iba a saltar al césped?

- Javi Barbero -entrenador de porteros- me dijo, con mucho nervio, 'venga, vamos a calentar'. Y le respondí que tranquilidad. No quería entrar con mucha presión. Sabía que iba a salir y quería calentar con calma. Y cuando entré intenté estar tranquilo y dar seguridad al equipo. Creo que lo hice. Defendimos todos como animales y pudimos ganar el partido.

- ¿Cómo vivió su estreno, con los 16 minutos de añadido?

- Parecía que estaba soñando. Entre la lluvia, que no escuchaba nada con la grada, que éramos diez jugadores... Al final, pasó rápido y todo salió bien. Cuando entré en el campo sabía que tenía que proteger el marcador como fuera y que no nos metieran gol. Fue difícil con dos jugadores menos y contra el Villarreal, que es uno de los mejores visitantes de LaLiga. Pero defendimos muy bien y pudimos aguantar el resultado.

- Tras el pitido final rompió a llorar. ¿Por qué?

- Pensé en los momentos difíciles que tuve los anteriores años. Las lesiones y los instantes duros en los que quise dejarlo todo. Al final, conseguí un objetivo, un sueño, y me pasaron muchas cosas por la cabeza. Y lo solté todo.

- Todos sus compañeros le arroparon bajo el diluvio...

- No me acuerdo de lo que me decían ni lo que pensaban. Luego, cuando pasaron los minutos, sí que vi que la gente estaba muy contenta conmigo de cómo había salido y lo había hecho. Y la celebración fue una locura, con toda la afición en Mendizorroza después de muchas semanas sin ganar.

- Con 24 años le llegó la oportunidad de jugar en Primera...

- Todos los niños tienen sueños por cumplir. No sé si 24 años es mucha edad o no pero, al final, llegó después de muchos momentos duros. Estaba preparado.

- ¿Con quién habló tras su debut?

- Mi madre me llamó llorando por no haber estado. Vienen a casi todos los partidos y justamente en el que debuté no estaban. Le dije que no pasa nada, que son cosas del destino. Toda mi familia estaba muy feliz y orgullosa de mí.

- Sí que estuvieron en Las Palmas...

- En cuanto se terminó el partido ante el Villarreal, mi familia y mi pareja se sacaron el billete.

- En Las Palmas fue titular por primera vez. ¿Pueden ser estos dos partidos un punto de inflexión y cambiar su carrera?

- Sí. El partido de Las Palmas era muy importante en mi carrera. Javi Barbero me dijo que sonriera un poco y le dije 'probablemente me estoy jugando mi carrera'. Pero estuve bastante bien, tranquilo. Durante el día estaba nervioso, como es normal, pero cuando empezó el choque se me fueron los nervios. Pensaba en jugar como lo hacía en el filial, dando seguridad al equipo. Creo que aproveché la oportunidad.

- ¿Qué le decían sus compañeros de defensa?

- Nada, me dejaron hacer mi partido. Noto que confían en mí y yo sólo pienso en devolvérselo. Después del partido estábamos un poco tristes por el resultado pero Coudet me dijo que estuve bien.

- En el tiempo de descuento encajó dos goles. ¿Qué sintió?

- Miré el marcador en el minuto 88 y vi que estábamos jugando bien. Nos quedaba aguantar pero llegó la mano (de Garcés), que fue mala suerte, y el penalti. Los días antes había pensado que si había uno tenía que pararlo. No tuve la suerte de hacerlo, ellos se vinieron arriba y llegó el empate.

- ¿Cuándo se enteró de que sería titular en Las Palmas?

- El miércoles anterior. Los días previos venía pensando un poco si iba a jugar o no. En esa sesión Coudet puso el once y ya me lo dijo. Y con calma fui preparándome.

- La situación es extraña en la portería del Alavés, con tantas lesiones de Sivera y de Owono...

- Sí, pero la tomamos con calma. El vestuario confía en mí y al final es el míster, que cree en los tres porteros, el que decide.

- Usted ha estado muchos meses como tercer portero y sin disponer de minutos. ¿Cómo se mantiene la concentración para jugar cuando llega el momento?

- Estando preparado en los entrenamientos y en el día a día. Tienes que estar listo, trabajando fuerte y pensando que vas a tener tu momento. Tardó pero por fin llegó y lo asumí con calma, estando lo más tranquilo posible y transmitiendo seguridad.

- Hasta que jugó frente al Villarreal llevaba 10 meses sin minutos. ¿Qué llega a pensar un jugador en esa situación?

- Con Luis García ya llevaba dos años y medio como tercer portero y se te pasan muchas cosas por la cabeza, como salir cedido para jugar. Este año, en principio, esa era la idea, pero Luis quería que me quedase. Parece que hice bien, porque tuve suerte y me llegó la oportunidad.

- Sivera estuvo un tiempo a la sombra de Pacheco y ahora Owono está a la del alicantino. ¿Le han dado consejos para saber cómo llevar estas situaciones?

- Sí. Con los porteros es así. Sólo juega uno y hay que estar preparado y aprovechar las oportunidades. Cuando te llega una tienes que agarrarte a ella.

- Su contrato con el Alavés finaliza en 2027. Confían en usted...

- Sí, estoy muy contento por haber venido a este club. Renové pensando en el futuro, en poder llegar a ser el primer portero del Alavés. Poco a poco estoy dando pasos para ello. El primer año en el club lo pasé mal, estuve a punto de dejarlo. Pero personas como Javi Barbero me ayudaron a seguir.

- Usted llegó en el verano de 2020 desde el Real Madrid, en plena pandemia. Seguro que le afectó en su adaptación...

- Sí. En los entrenamientos no teníamos ni vestuarios. Era todo muy difícil. También el cambio de ciudad, el no jugar el primer año en Segunda B... Pasaron muchas cosas que superé, aunque fueron meses que estuve muy mal, pensando en dejar el fútbol. Pero la siguiente temporada comencé a jugar y se pasó todo un poco.

- ¿El club estuvo con usted?

- Sí. Me apoyó Javi y mucha gente que me decía que no me rindiese, que siguiese. Al final, con los porteros es así. Si no juegas tienes que aguantar, trabajar y esperar tu oportunidad. Decidí quedarme y ha salido bien.

- ¿Pidió ayuda externa?

- No. Es algo de lo que me arrepiento. En aquel momento lo superé trabajando más y ahora la estoy buscando. Con Luis García teníamos un psicólogo y me ayudó bastante.

- Después de jugar en los últimos dos partidos, ¿cree que puede tener más oportunidades?

- Sí. He aprovechado la oportunidad y tengo la confianza del míster, que me puso por delante de Jesús (Owono). Estoy muy agradecido y toca seguir entrenando al máximo, esperando mi momento. Sivera tiene cuatro amarillas. Hay que continuar trabajando.