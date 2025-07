Óscar de Marcos: «Es un partido en el que se une toda mi vida»

Jon Ander Goitia Martes, 22 de julio 2025, 19:23 | Actualizado 19:29h. Comenta Compartir

Óscar de Marcos es el gran protagonista del derbi que enfrenta este martes al Alavés y al Athletic. En el campo que lleva su nombre ... y en su Laguardia natal, el futbolista ha recibido el cariño de su gente después de colgar las botas. «En un partido se une toda mi vida personal y futbolistica: en mi campo, el Alavés, donde me he criado y le debo muchísimo, y el Athletic, donde me he hecho persona», ha apuntado en el preludio del partido.

Los jugadores de ambos equipos han formado un pasillo a De Marcos en su salida al campo. El de Laguardia ha recibido un bastón y el cariño de todo el público que ha abarrotado las gradas del campo. Desde uno de los fondos, en el que se mezclan los colores rojiblancos y albiazules, han coreado su nombre. Por primera vez en 16 años, el futbolista vive la pretemporada desde fuera. «Lo estoy viviendo como si fuesen unas vacaciones, pero más largas todo el mes en laguardia, tranquilo y disfrutando de la familia especial». Aunque no se ha desconectado del fútbol: «Es un buen partido para medirse». Dos equipos de Primera y muy ofensivos. Respecto a los refuerzos del Alavés, De Marcos se ha referido a Jonny Otto, un futbolista que conoce muy bien. «Es un jugador muy bueno, tienwe mucha tralla y se nota, es un buen refuerzo para el Alavés. Hace un par de años estuve de vacaciones con él y le vi en forma». Ahora le verá en la banda de Mendizorroza.

