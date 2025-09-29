El Gaziantepspor, de un meteórico ascenso que le llevó a bailar en Europa a morir en la pobreza

La eliminatoria europea entre el Alavés y el Gaziantepspor estuvo marcada por los nervios del que sabe que se enfrenta a un reto tan inmenso ... como desconocido. Ambos equipos debutaron en competición europea en aquella temporada 2000-01. El conjunto turco daba el salto a un torneo de altura tras un primer coqueteo en la Intertoto cuatro años antes. Llegaba la hora de la verdad, el momento de afianzar un proyecto que comenzó su particular partido tres décadas atrás, en 1969.

El Gaziantepspor se fundó en las 'tripas' del Ayuntamiento, de ahí que a nadie le sorprenda que su nombre se deba a la fusión de la denominación de la ciudad, Gaziantep, y a 'spor' (deporte). El alcalde, Abdulkadir Batur, mantuvo una reunión con algunos representantes de la urbe del sur de Turquía para decidir si fundaban un nuevo equipo tras dos intentos (Altınışık en 1923 y Gaziantep İdman Yurdu en 1931) sin éxito. La idea convenció y el duelo terminó con un apretón de manos. Así, la primera 'alineación' del Gaziantepspor estuvo formada por las 58 personas que hicieron posible su creación.

El primer año sólo pudieron jugar partidos amistosos. Lejos de ser un contratiempo, fue la forma de fijar unas buenas bases al proyecto. Al año siguiente ya sí que pudieron inscribirse y la aventura echó a andar en la tercera división turca (TFF Segunda División). No tardaron en cosechar éxitos. Y de manera meteórica. En sólo ocho temporadas ya se codearon con la élite del fútbol de Turquía. Habían conseguido llegar a la Superliga, pero no fue más que un impulso. Estaban hambrientos.

El siguiente paso era ampliar las fronteras. Y también lo lograron. Tras el amargo debut contra un Alavés que le rompió el sueño a las primeras de cambio, las dos siguientes temporadas repitieron aventura europea. Tras una década en sequía, el proyecto parecía resurgir en 2011. Pero fue el comienzo de un ocaso marcado por los problemas económicos. De hecho, la UEFA le sancionó un año sin Europa por impagos. Y eso se tradujo a nivel deportivo. El Gaziantepspor descendió de categoría en 2016 y encadenó otro fracaso dos años más tarde. La FIFA le castigó con la pérdida de puntos (-36 y -21) y fue la puntilla a un proyecto que terminó en bancarrota en 2019.