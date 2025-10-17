El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Panichelli celebra uno de sus goles al Angers. AFP

El exalbiazul Panichelli se sale en Francia y amenaza al PSG

«Estoy al servicio del equipo para marcar o correr», destaca el delantero argentino, máximo goleador de la Ligue 1 con el Estrasburgo con 5 tantos

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:12

Comenta

Joaquín Panichelli (Córdoba, 2002) mantiene en el Estrasburgo el nivel goleador con el que llevó al Mirandés a las puertas del ascenso a Primera División. ... El exalbiazul, traspasado el pasado verano al conjunto de Alsacia por 16,5 millones de euros fijos, ha empezado su andadura en la Ligue 1 francesa en racha. Si la campaña pasada anotó 21 goles y dio 8 asistencias en 44 partidos en su cesión en Anduva, este curso ha arrancado en el campeonato galo celebrando cinco tantos en siete jornadas que le sitúan como el máximo realizador del torneo junto a Ansu Fati (Mónaco).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  8. 8 Detienen a un hombre de 57 años en Santutxu por tráfico de drogas
  9. 9

    La buena hora de Eder Sarabia
  10. 10

    El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El exalbiazul Panichelli se sale en Francia y amenaza al PSG

El exalbiazul Panichelli se sale en Francia y amenaza al PSG