El exalbiazul Panichelli se sale en Francia y amenaza al PSG

Joaquín Panichelli (Córdoba, 2002) mantiene en el Estrasburgo el nivel goleador con el que llevó al Mirandés a las puertas del ascenso a Primera División. ... El exalbiazul, traspasado el pasado verano al conjunto de Alsacia por 16,5 millones de euros fijos, ha empezado su andadura en la Ligue 1 francesa en racha. Si la campaña pasada anotó 21 goles y dio 8 asistencias en 44 partidos en su cesión en Anduva, este curso ha arrancado en el campeonato galo celebrando cinco tantos en siete jornadas que le sitúan como el máximo realizador del torneo junto a Ansu Fati (Mónaco).

«Siempre estoy al servicio del equipo y de lo que me pida el entrenador. Marcando, dando asistencias o simplemente corriendo o presionando. Estoy aquí para ayudar», explicó Panichelli, que se ha convertido en la referencia del joven y ambicioso proyecto del Estrasburgo, propiedad de BlueCo, grupo inversor bajo el control del Chelsea. Con el '9' a la espalda, el argentino lidera ofensivamente a un conjunto que el curso pasado rozó la Champions (acabaron séptimos en puestos de Conference) y que esta campaña es tercero, a un punto del líder, el Paris Saint-Germain. Una amenaza para el campeón de la Champions, con el que se miden este viernes en el Parque de los Príncipes.

Premier doublé pour Joaquín Panichelli 🙌🥳



Notre attaquant argentin a déjà inscrit 5 buts cette saison et est le co-meilleur buteur du championnat 💪📈



5️⃣-0️⃣ #RCSASCO pic.twitter.com/8hjwrKMzYD — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 6, 2025

Un inicio fulgurante apoyado en los goles del ex del Deportivo Alavés, que ha visto puerta ante Metz, Mónaco, Le Havre y Angers. Éste último encuentro haciendo un doblete en la goleada (5-0) del Estrasburgo. «Es un gran jugador de área y tiene un olfato para el gol natural», detalló Liam Rosenior. El entrenador inglés puso en valor el «trabajo en equipo» de un Panichelli que, más allá de sus dianas, también es el líder en varios registros defensivos (posesiones ganadas, intercepciones y duelos defensivos con éxito) en la Ligue 1.

«Nunca quisimos venderle»

Su sociedad con su compatriota Valentín Barco, llevada a la portada de 'L'Equipe' bajo el título 'Fiesta en casa', ejemplifica el impacto que está teniendo en Francia el exjugador del Alavés, que este martes cumplió 23 años en racha y desputando en la Ligue 1. Las puertas de la selección argentina podrían abrirse próximamente a un delantero que juega y hace jugar y que mostró su compromiso en los 12 partidos que vistió la camiseta albiazul.

Una etapa en Mendizorroza condicionada por la rotura en el ligamento cruzado que sufrió la noche del ascenso ante el Levante que no pudo alargarse. «Nunca quisimos venderle. Fue un no rotundo. Si fuera por nosotros no hubiera salido, pero tuvo una propuesta de renovación, con su mejora de contrato, y él entendió, que es lícito, que era el momento de salir y respetamos su decisión. Por eso no está aquí», sentenció Sergio Fernández.