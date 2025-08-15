El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El técnico Julián Calero charla con José Luis Morales. Levante UD

El debut del policía Calero y el regreso del comandante Morales

El Levante vuelve a la élite con un entrenador curtido en el barro que fue agente municipal y el liderazgo del mítico extremo granota

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:48

Han pasado 790 días desde el partido más importante de la historia reciente del Deportivo Alavés. Ese penalti transformado por Villalibre en el último minuto ... de la prórroga devolvió al equipo albiazul a Primera y le evitó verse otro año más en un pozo del que pocos salen indemnes al primer intento. En realidad, ese futuro que esquivó por segundos se asemejaba a lo que estaba abocado a vivir el Levante, su rival aquella noche y que este sábado visita Mendizorroza. El porvenir era negro en Orriols. Cada vez había menos dinero en la caja para sostener una estructura acostumbrada a la máxima categoría y la situación institucional tampoco ayudaba. Pero para evitarlo se encomendó primero al policía y después al comandante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas
  4. 4 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  5. 5

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»
  6. 6 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  7. 7

    Las algas de Noja se extienden por las playas de Cantabria
  8. 8 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  9. 9 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal
  10. 10

    Bilbao pide extremar la precaución: «Los amigos de lo ajeno hacen su agosto en Aste Nagusia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El debut del policía Calero y el regreso del comandante Morales

El debut del policía Calero y el regreso del comandante Morales