Coudet: «En su único tiro a puerta nos han hecho gol»

Coudet da un importante valor al empate logrado en un campo «muy difícil» como el del Getafe, pero en el fondo el punto sumado en ... el Coliseum le deja un sabor amargo. «Creo que por cómo ha sido el partido, las situaciones... sentimos que podríamos haber ganado. Merecimos más». Y sin embargo, pese a mostrarse dueño del partido durante muchas fases, al conjunto vitoriano le ha tocado remontar, remar contra corriente. «En el único tiro a portería del rival nos han hecho gol», se ha lamentado Coudet. La fortuna esta vez ha sido esquiva.

El entrenador argentino se ha mostrado especialmente satisfecho por la ejecución de su estilo de juego. Y sobre todo por el nivel de los menos habituales. Los ocho cambios en la alineación titular no desordenaron al equipo. «Hemos hecho muchas modificaciones y lo han hecho muy bien, eso me pone muy contento», les ha felicitado. «Son todos importantes, lo saben. Estaba seguro que el once que pondría iba a responder». Esa «competencia interna» que, avanza, «nos va a hacer mejores con el tiempo».

Que el desenlace no haya sonreído al Alavés, ha lamentado, tiene que ver con el portero del Getafe, David Soria. «Fue la figura del partido, eso indica algo. Ha hecho un par de paradas impresionantes». Destaca sobremanera la mano salvadora a tiro de Abde desde el área pequeña en el minuto 37. «Lo iba ya a gritar (por el gol), pone la mano y...». Y el guardameta ha desviado el balón a córner, dejando al equipo con la miel en los labios.

Pese al duro golpe en el tanto azulón, marcado por la fortuna como ha señalado, Coudet ha remarcado la capacidad del equipo a la hora de sobreponerse. «Hay un dicho que dice: 'la ambición de ganar supera el miedo a perder». Un revés que no desconfiguró las coordenadas del equipo. Reaccionó rápido con el tanto de Guevara y mantuvo el guion planteado. «Contento porque creo que hemos venido a ser protagonistas y lo hemos sido». Una idea inalterable. «Queremos construir un Alavés que vaya a por los tres puntos sin importar el rival».

Esa responsabilidad recae especialmente en los delanteros. El técnico argentino apostó por una doble punto con Toni Martínez y Mariano. «Corrieron mucho ante un rival muy físico. Estuvieron todos bien», les elogió. El hispanodominicano mordió a la defensa azulona en la primera mitad y probó desde larga distancia. Y el '11' albiazul asistió a Guevara en el tanto del empate. Ya lo remarcó en la previa. «Llevamos muchos entrenamientos combinando a Toni Martínez y Mariano arriba»