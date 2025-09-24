El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet: «En su único tiro a puerta nos han hecho gol»

El entrenador albiazul es lamenta porque el equipo «merecía más» premio

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:43

Coudet da un importante valor al empate logrado en un campo «muy difícil» como el del Getafe, pero en el fondo el punto sumado en ... el Coliseum le deja un sabor amargo. «Creo que por cómo ha sido el partido, las situaciones... sentimos que podríamos haber ganado. Merecimos más». Y sin embargo, pese a mostrarse dueño del partido durante muchas fases, al conjunto vitoriano le ha tocado remontar, remar contra corriente. «En el único tiro a portería del rival nos han hecho gol», se ha lamentado Coudet. La fortuna esta vez ha sido esquiva.

