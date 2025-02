Coudet pide «cambiar el clima» tras vivir su semana más dura al frente del Alavés

Si el Leganés-Alavés exhibía ya de por sí la etiqueta de final, ayer su relevancia aumentó de manera considerable. Respecto a lo primero, porque ... tras encadenar dos semanas en descenso, los albiazules buscarán abandonar la zona roja. Y porque además el triunfo le permitiría ganar el average particular a un rival directo. Pero su impacto ahora también toca de lleno al banquillo. Coudet busca un triunfo balsámico que le refuerce. Una especie de voto de confianza tras su semana más dura. En su comparecencia previa al partido reconoció que «el clima no es el mejor» y confesó sentir «indiferencia» por parte de la afición.

Para entender sus palabras hay que retroceder hasta el domingo pasado. A la conclusión del partido contra el Getafe, y tras consumarse la derrota, en Mendizorroza se escucharon gritos a favor de Luis García. El argentino, que hasta ahora se había mostrado comprensivo con la delicada destitución del técnico madrileño por el cariño que le guarda la grada, ayer reconoció, sin llegar a hacerlo de manera explícita, que esa reacción de la hinchada le marcó. «Entiendo el cariño y el respeto hacia Luis García, pero yo también he venido aquí a hacer lo mejor para el Alavés», señaló.

El Chacho dejó de lado el discurso más táctico y habló en primera persona. Hace dos meses que llegó a Vitoria y por primera vez expresó cómo se siente. «Vivo las 24 horas para el Alavés. Soy trabajador y respetuoso». «Yo vengo a hacer lo mejor. Tengo puesto el escudo, quiero que gane el filial, el femenino, el juvenil... el Baskonia, aunque no entienda mucho de baloncesto, para que esté contenta la gente en la ciudad. Y si me preguntas qué siento desde que llegué, un poco de indiferencia, un poco de falta de reconocimiento (a la trayectoria) porque ya estuve en esta situación y lo saqué», dijo por su etapa en el Celta. «No es una situación que me asuste o alarme, estoy acostumbrado a venir de Vietnam».

El técnico argentino es consciente del apego de parte de la afición hacia Luis García. «Todo esto se generó tras su destitución». E hizo alusión a la película 'El secreto de sus ojos', cuyo mensaje va enfocado a que si se mira al pasado, que sea para reconstruir el presente. De ahí que sepa cuál es la herramienta necesaria para revertir el escenario. «A la gente le vamos a dar lo que quiere: triunfos». Pero para ello, remarca la importancia de «sentir otro clima». De generar una atmósfera que lleve en volandas al equipo. «Nuestro campo, Mendizorroza, es jodido para los rivales». Sin embargo, «los de detrás de la portería están como locos, no paran (de animar), pero a los demás no los veo así, veo que están un poco apagados. Necesitamos un poco más de todos, es algo de lo que se caracteriza este club».

Más merecimientos

Los resultados siguen sin acompañar, pero Coudet confía en su método. De puertas para dentro, ha confesado sentirse «muy valorado y arropado». «El club me transmite tranquilidad. Al grupo le veo convencido. Internamente estamos muy fuertes. Creemos al 100% en lo que estamos haciendo», remarcó, levantando una especie de muro para aislarse de los comentarios externos. «No se ha generado el ambiente más agradable». E insiste en el camino: «El contexto es bueno, pese a los resultados».

Coudet repasa los encuentros desde su llegada e insiste en que el equipo ha dado un paso adelante. «El equipo compite de gran forma y merecemos (por los resultados) más de lo que está pasando. Mi análisis es que los dos partidos que perdimos en casa ante el Girona y Getafe merecimos ganar. El equipo ya se ve mejor en el campo que el rival». Sin embargo, nos penalizan los errores o las decisiones», en alusión a los penaltis del otro día; el protagonizado por Abqar y castigado, y el cometido sobre Toni Martínez, que no se señaló. «Los detalles nos están penalizando». En ambas áreas: «Generamos más que los rivales, pero necesitamos ser más efectivos. Hay cosas en el fútbol que son inexplicables», como los postes o largueros.

Para tratar de aumentar esa efectividad, ante los azulones apostó por una doble punta (Kike García y Toni Martínez), aunque ayer dejó la puerta abierta a volver a jugar con un enganche. «Muchas veces el mediapunta actúa como segundo delantero. Lo importante es generar». Una tarea para la que contará con nuevas variantes. Coudet podrá disponer de nuevo de Jordán, recuperado de su lesión, además de Aleñá, que no jugó ante el Getafe por la 'cláusula del miedo'. Más jugadores ofensivos ante un rival «muy duro». «El Leganés ya se ve más fuerte en su casa. Tienen buenos jugadores y un entrenador que les ha hecho competitivos», elogió. Si bien trató de restar importancia al partido al asegurar que «luego quedarían 15 jornadas más», el hecho de reconocer que ante el Leganés le gustaría «ganar de cualquier manera» es bastante clarificador.