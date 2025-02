«Siempre me pregunto cómo se nos escapó Europa»

Darko Brasanac (Cajetina, Serbia; 1992) es un fijo en el Leganés, rival en la lucha por la permanencia del apurado Alavés. Centrocampista discreto pero incansable, ... vive tranquilo en el sur de Madrid, donde se instaló de nuevo hace un año tras casi un lustro en Osasuna. Analiza al plantel vitoriano y recuerda con cariño su único curso como albiazul, la temporada 2018-19, en la que el bloque de Abelardo rozó Europa. Acaba de cumplir 33 años y tiene aún cuerda para rato. «No me preocupa la edad porque me siento muy, muy bien físicamente», celebra.

- ¿Logra mantener también la ilusión al máximo?

- Sí. Con cada partido siento más ilusión porque sé lo que cuesta estar tanto tiempo en la Liga.

- Su hermano Davor es ojeador para el Charlotte de la MLS. ¿Tiene pensado hacer algo similar cuando se retire?

- Además, mi anterior representante es el director deportivo, así que sigo mucho sus resultados (ríe). Me gusta el trabajo de entrenador, pero no estoy seguro. Sé que esa vida es muy difícil. Tienes menos tiempo para la familia, estás metido a todas horas en el trabajo... Y después de la vida de futbolista con viajes, concentraciones y todo esto no sé si me apetece tener el doble o el triple de eso. Me gusta ver los partidos, la táctica y eso. No lo he decidido, pero será algo relacionado con el fútbol, seguro.

- Usted, Dmitrovic y Nastasic ya forman una colonia de serbios.

- Ahora tenemos otro balcánico que vino con nosotros en enero, Borna (Barisic, croata) pero por mala suerte se ha lesionado (rotura del ligamento cruzado). Pero sí, estamos los otros tres. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y hemos jugado muchos partidos juntos antes. Podemos hablar de cosas fuera del fútbol que son de nuestro país.

Tras la cesión «Estaba preparado para quedarme en Vitoria y en el momento me dio pena irme, pero en Pamplona pasé unos años increíbles»

- ¿Conoce al albiazul Sedlar?

- No sé si nos hemos enfrentado, pero él es muy amigo de Budimir. Le conocí en Pamplona en un cumpleaños de un hijo de Budimir. También conozco al preparador físico, Nenad (Njaradi), que estuvo en mi época del Alavés.

- No queda casi nadie más de su año como albiazul.

- Están Sivera y Owono. También gente del cuerpo técnico, utilleros y del club.

- ¿Cómo recuerda ese año?

- Fue una temporada muy ilusionante. Siempre me he preguntado cómo se nos pudo escapar Europa. Estuvimos de la jornada 5 a la 31 en puestos europeos. De los últimos diez partidos ganamos solo el último, en el que ya no nos jugábamos nada. Fue un año muy bonito, pero al final un poco triste. Sé que clasificarse con el Alavés para Europa se habría traducido en una temporada histórica para el club. Teníamos muy buen equipo.

Temporada 2018-19 «Estuvimos en puestos europeos de la jornada 5 a la 31, pero de los diez últimos partidos sólo ganamos el último, ya sin nada en juego»

- Tiene claro que supo a poco.

- Cuando estás tanto tiempo en Europa es que algo has hecho bien. Veía un buen equipo, competimos muy bien y fuera de casa ganamos bastantes partidos. Pero no se me queda la espina porque competimos bien y lo dimos todo.

- ¿Qué papel jugó Abelardo?

- Con el Pitu teníamos claro cómo jugar. Era un equipo siempre muy competitivo y conectamos desde el principio. También ganamos varios partidos muy bonitos en casa. Le doy mucha importancia al Pitu porque necesitas esa conexión entre cuerpo técnico y jugadores.

- Usted era un jugador de los que no hacen estadísticas. ¿Siente que se le infravalora?

- No creo. Lo más importante es que el equipo gane. No me molesta. No creo que esté infravalorado porque los datos dicen que llevo ya muchas temporadas en la Liga. Con cada entrenador he conseguido jugar, aunque también haya tenido momentos difíciles. Eso significa que se me valora. Estoy muy orgulloso de eso.

- ¿Le dio pena no quedarse tras su cesión?

- En ese momento seguro que sí. Si haces un buen año quieres quedarte. Estaba preparado. Pero después vino Osasuna, donde estuve cuatro años y medio e hicimos cosas muy grandes como la final de Copa y clasificarnos para Europa. Creo que esa cercanía entre Vitoria y Pamplona hizo que me ficharan. En Pamplona pasé unos años increíbles y aunque hemos venido a un lugar conocido como es Madrid, nos ha costado mucho a mi familia y a mí salir de Osasuna.

Mucho en juego

- ¿Cómo era su vida en Vitoria?

- Estuvimos muy bien. Mi mujer estaba embarazada, entonces fue más tranquila de lo normal. Al final, cuando tienes un buen rol en el equipo y los resultados acompañan, la vida se te hace más fácil y bonita todos los días.

- Ahora, como entonces, también tiene un entrenador muy querido por la grada, Borja Jiménez.

- Borja tiene sitio en la historia del Leganés porque ha conseguido un ascenso con el título de campeón. Siempre se le va a ver con mucho cariño, se lo merece. Creo que estamos haciendo un año bueno. Salimos de un calendario difícil, con la Copa en medio. Aunque estamos cerca del descenso tenemos mucha confianza de que conseguiremos el objetivo.

- ¿Cuál es su método?

- Es muy detallista. Te da muchas claves sobre equipos y jugadores. Se agradece tenerlas, porque te ayuda a conocer con mayor profundidad al rival para saber qué acción va a hacer. Borja piensa que en los detalles está la diferencia. En la liga vemos que muchos partidos al final se deciden así, a balón parado o incluso con un saque de banda.

- Están fuera del descenso. ¿Qué balance hace?

- Estamos fuera del descenso desde el primer día. Hemos sumado en campos difíciles y contra equipos muy grandes. Estas últimas semanas los resultados no nos han acompañado. Pero hemos tenido buenas sensaciones, también contra el Valencia (derrota por 2-0). Aunque no estuvimos todo lo bien que pudimos. A veces tienes esos días. Pero no hemos perdido la confianza, seguimos creyendo en lo que hacemos cada día y cada partido. Estamos seguros de que nos vamos a salvar.

- ¿Le sorprende el rendimiento del Alavés?

- No me sorprende en el sentido de que es una liga muy difícil. Depende de muchas cosas. A veces tienes un calendario jodido y no es ni real poder sumar de tres. Y luego viene un calendario un poco más fácil, pero lo juegas con más presión. No te podría decir qué equipos se van a salvar, pero estamos ahí todos. Aunque el Alavés con una victoria puede volver a estar más arriba.

- ¿Qué partido espera?

- Nosotros llegamos de dos partidos perdidos en liga y uno en Copa. Ellos, de perder en casa. Todos dirían que será un partido cerrado y no sé qué. Pero puede pasar cualquier cosa. Será un encuentro interesante, seguro, por la importancia que tiene.