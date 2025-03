Coudet: «Hemos pasado semanas delicadas pero estar fuera del descenso ya depende de nosotros»

El Deportivo Alavés se presenta ante el Rayo Vallecano este sábado (18.30 horas) en Mendizorroza en una situación inédita en casi dos meses. Después ... de seis jornadas, Eduardo Coudet y sus jugadores han vivido la previa fuera de los puestos de descenso. Un pequeño alivio antes de afrontar las últimas diez jornadas de Liga en las que buscarán la salvación.

«Cuando estás en descenso siempre es más difícil por la tensión y algunos aspectos que, aunque son imperceptibles, están ahí. Quedan un montón de jornadas y nos tenemos que concentrar en el Rayo, que es el objetivo inmediato, pero estar fuera del descenso ya depende de nosotros. Cuando estás dentro dependes de los demás pero ahora de nosotros y es algo que hemos hablado y trabajado», ha apuntado un Chacho que espera que su equipo pueda sumar varias victorias que les alejen de la zona rojo.

«Me encantaría encadenar varios buenos resultados seguidos y no sufrir hasta el final. Si te fijas, casi todos los equipos han tenido una secuencia buena, mereciendo o no mereciendo, pero a nosotros todavía no nos ha tocado ganar dos o tres partidos, alguno incluso sin merecerlo. No sabemos si va a suceder por lo que tenemos que seguir haciendo méritos», ha destacado un Coudet que ve al equipo «mentalmente fuerte».

«Hemos pasado semanas delicadas porque a nadie le gusta estar en descenso. Hacemos muchísimas cosas bien pero hemos pagado muchos errores puntuales, sobre todo puntos perdidos en los instantes finales. El tema mental es importante, porque hay que repetir muchas cosas bien y mejorar en los errores. Hay que estar fuerte de cabeza para atravesar esos momentos adversos, estando convencidos de que esta es la manera y la forma para hacer una gran recta final. Y así veo al grupo», ha apuntado el entrenador argentino.

«El análisis es que hemos merecido ganar. El fútbol todavía no nos ha devuelto muchas cosas», ha añadido un Coudet que ha incidido en que los puntos perdidos en los últimos minutos («once no ocho», ha puntualizado) deben terminarse: «Podemos hablar del famoso manejo del tiempo pero la realidad es que se han escapado. No podemos mirar atrás y sí hacia adelante. Debemos tratar de hacer un gran partido y ganar. Tenemos necesidad de vencer y sobre todo aquí en casa, con nuestra afición».

Fuertes mentalmente

«En Mendizorroza los inicios son importantes. En el último partido contra el Villarreal lo fue. La gente siempre acompaña y empuja y nosotros tenemos la obligación de transmitir de adentro hacia afuera muchas sensaciones. Hay que intentar sostener el arranque y ser protagonistas», ha confesado Coudet antes de la primera de las diez finales que quedan. «Hemos sabido imponernos mentalmente, viendo que si mereces en algún momento va a llegar. Estamos en un buen momento y lo mejor es que llega la fase decisiva. Nos hemos preparado de la mejor manera para lograr la victoria», ha sentenciado.