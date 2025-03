Ortiz Arias sigue en la 'nevera' después del error en la expulsión de Blanco en el Alavés-Villarreal

El desenlace del Deportivo Alavés-Villarreal fue tremendamente feliz para los albiazules. La épica victoria (1-0) bajo el diluvio tapó el malestar en el ... vestuario babazorro por un arbitraje que estuvo cerca de condicionar el resultado final. Miguel Ángel Ortiz Arias en el césped y Jorge Figueroa Vázquez en el VAR dirigieron un encuentro cargado de polémica.

En el Alavés acabaron desesperados por el criterio a la hora de señalar las faltas para un lado y otro. Además, terminaron con nueve jugadores por las expulsiones de Sivera (VAR mediante) y Blanco, teniendo que resistir en inferioridad un tiempo añadido que se alargó en 16 minutos. El árbitraje realizado por Ortiz Arias generó enorme revuelo en Mendizorroza y no pasó inadvertido para el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Desde entonces, el colegiado madrileño no ha dirigido ningún partido de Primera División. No ha estado en las designaciones arbitrales de las dos últimas jornadas de Liga (28 y 29). Y, según publica Relevo, el CTA le ha mandado a la 'nevera' por su error en la expulsión de Blanco en aquel encuentro.

El cordobés vio la segunda amarilla en el minuto 93 ante el Villarreal después de «protestar, de forma ostensible, una decisión», según reflejó el acta. Sin embargo, el problema radicó en que el colegiado no se dio cuenta de que el medio albiazul había sido amonestado en dos ocasiones y, tras sacarle la tarjeta, ordenó seguir el juego. Entonces, desde la sala VOR le avisaron de su error y procedió a expulsar a Blanco, haciendo el gesto del VAR. Una acción que, a ojos del CTA, le ha penalizado.

Vulneración del protocolo del VAR

El Alavés recurrió la roja a Blanco al considerar que el medio no actuó de manera desconsiderada hacia el árbitro como para ser amonestado y expulsado. El Comité de Apelación lo desestimó en primera instancia pero el club vitoriano volvió a recurrir al entender que existía una «vulneración del protocolo del VAR» en su roja, ya que consideraron que el videoarbitraje entró en un supuesto que no le correspondía. El Comité no aceptó los recursos babazorros y Blanco cumplió su sanción en Las Palmas. Sin embargo, el CTA sí apreció un error de Ortiz Arias en la expulsión, dejándole fuera de las designaciones de las dos últimas jornadas.