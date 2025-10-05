Coudet: «Necesitamos una victoria, el equipo lo viene haciendo bien»

Jon Ander Goitia Domingo, 5 de octubre 2025, 13:34 Comenta Compartir

El Alavés quiere hacer borrón y cuenta nueva. Dejar atrás una semana aciaga en la que los resultados (empate ante el Getafe y derrotas ante el Sevilla y Mallorca) no han acompañado al juego del equipo. Eduardo Coudet es consciente de ese premio escaso a la actuación de los albiazules, pero tiene claro que la dinámica cambiará. «Los últimos tres partidos no se han visto reflejados en los puntos. Necesitamos sumar de tres, el equipo lo viene haciendo de buena manera», ha reconocido en la previa del partido ante el Elche.

El duelo ante los ilicitanos se presenta como una oportunidad para superar este primer bache del curso, después de sumar sólo un empate en los últimos tres partidos. El entrenador argentino tiene claro que para ganar esta batalla deberán mostrar su mejor versión ante un conjunto que llega invicto y en zona Champions. «Es un lindo partido contra un buen rival. Vienen haciendo las cosas muy bien. Pero sobre todo, pensar en nosotros», ha apuntado.

Para volver a celebrar un triunfo, el entrenador albiazul apuesta por cambios en la parcela ofensiva. La falta de gol es algo que ha lastrado al equipo en los últimos duelos. Además de dar entrada a Calebe en la banda derecha, también ha dibujado una doble punta con Toni Martínez y Lucas Boyé. «Durante la semana vemos quiénes son los que mejor están. Siempre digo lo mismo: que inicien no significa que sean los más importantes. Todos tienen que estar preparados», ha avisado.