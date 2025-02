Coudet: «Estoy durmiendo poco tratando de mejorar cosas»

«Sostener». Esa fue la palabra más repetida por Eduardo Coudet en la previa de la «final», como todo el Deportivo Alavés la califica, ... de este sábado (14.00 horas) ante el Espanyol en Mendizorroza. «Sostener las cosas buenas» y «mostrarlas a través del resultado» es lo que pidió una y otra vez un Chacho sonriente y cómodo ante los medios, convencido de que el camino que han tomado, a pesar de estar en puestos de descenso, es el que llevará a los albiazules a la salvación.

«Son partidos muy importantes. La realidad es que nosotros todavía no somos lo fuertes que tenemos que ser en casa. Es una deuda que tenemos pendiente. Es un buen momento para arrancar ganando en Mendizorroza siendo un inicio de lo que tiene que ser de aquí hasta el final de temporada», ha confesado el técnico albiazul. Obtener la primera victoria como local después de más de tres meses es la meta de un Coudet que puso en valor a la afición: «El otro día fueron muy importantes en Leganés, se hicieron sentir y mucho como si estuviéramos en casa. Y lo harán en Mendizorroza. No podemos reclamarles nada».

Sobre la «indiferencia», como explicó antes de viajar a Butarque, que sintió en algunos momentos, el argentino quiso reiterar que fue «a su llegada» y que está «muy contento» en el Alavés. «Estoy feliz de estar aquí. Tengo la certeza de que las cosas van a salir. A la gente no le podemos reclamar nada. Empujan como locos y tenemos que estar a la altura desde los resultados. El equipo termina los partidos vacío. Hay cosas a las que no puedo darles otra forma que son los resultados. Sí a lo futbolístico. Merecíamos más puntos pero no los tenemos. Estoy muy cómodo aquí, con la gente, con la ciudad, con los periodistas y no tengo ningún tipo de problema. Me faltan puntos», ha querido aclarar.

Los «pequeños detalles»

Coudet ha vuelto a incidir en que «el resultado pasa a ser lo importante» aunque «no sabe preparar un partido para jugar mal y ganar». «Venimos haciendo muchas cosas bien que hay que sostener en el campo y eso nos va a acercar a la victoria», ha dicho un Chacho que espera «corregir los pequeños detalles» y los «errores individuales» que les costaron puntos ante Girona, Getafe o Leganés.

«No busco culpables, pero tenemos que estar más concentrados en los instantes finales porque en esos momentos el fallo queda más expuesto», ha reclamado: «Siempre se puede dar más desde la parte futbolística, pero hemos sido merecedores de más puntos. Nos han castigado más los resultados que lo que mostramos en el juego, que venimos haciéndolo bien y creciendo. Podíamos tener mínimamente cinco puntos más que nos darían tranquilidad y no estaríamos en esta situación».

Aunque ha calificado el partido de «final», el entrenador argentino no ha querido «poner como escusa el nerviosismo ni la ansiedad» ante este duelo clave. «Somos un club acostumbrado a estas situaciones. Estamos capacitados para manejar el partido y mostrar buen fútbol», ha dicho un Coudet que, como el resto del Alavés, está trabajando con fuerza para lograr la permanencia.

«Estoy durmiendo poco, tratando siempre de mejorar cosas y darle más herramientas a los jugadores. Hay muchos factores anímicos que manejar, situaciones de VAR... Cualquier error nos está condenando. A veces la moneda no cae de cara pero si incides en las cosas que haces bien y trabajas aparecerán los resultados que mereces», ha afirmado un Coudet que ha pedido «generar más».

«Tenemos que meter más goles. Es difícil que nos disparen menos. No son estadísticas, son realidades. El equipo compite todos los partidos y estamos en condiciones de ganar a cualquiera. Lo que tenemos que saber es cuando 'hacer sangre', aprovechar los momentos en los que mejor estemos en los partidos», ha sentenciado.