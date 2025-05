Coudet deja abierto su futuro tras un curso de enorme desgaste

Eduardo Coudet no quiso hablar de su futuro tras conseguir la salvación en Valladolid. «No es el momento. Lo dejamos para más adelante», respondió el entrenador argentino ... . Después de un inicio convulso en Mendizorroza, en el que sintió «indiferencia», como él mismo reconoció, por parte de una grada que siguió cantando a Luis García, el Chacho consiguió en las últimas ocho jornadas los resultados que le fueron esquivos en el arranque de su aventura en Vitoria.

A través de la seguridad defensiva, el Alavés creció y logró 14 de los últimos 24 puntos que ataron la salvación. Coudet encontró un equipo más reconocible, con futbolistas como Mouriño, Garcés, Carlos Vicente o Guevara dando un paso adelante. Halló la fórmula del éxito después de estar en el alambre. «Cualquier decisión que pueda llegar a tomar el club sobre mí es entendible», asumió el 22 de febrero tras la derrota (0-1) ante el Espanyol en Mendizorroza, con el equipo anclado a los puestos de descenso. Sin embargo, ni en la directiva ni en el vestuario dudaron de su capacidad para sacar la situación adelante. Aunque se produjeron las valoraciones propias de una situación límite, la plana mayor albiazul, encabezada por Josean Querejeta y Sergio Fernández, apostó por la continuidad de Coudet, tal y como explicó en la sala de prensa del José Zorrilla.

«Tengo que ser egoísta y resaltar la actitud que han tenido Josean y, sobre todo, Sergio conmigo. Él es el que me convenció para venir aquí y el que seguramente, cuando las cosas no estaban de la mejor manera, recibía todas las recriminaciones. Nunca dudó y nunca dudé. En un momento difícil me preguntaron cómo estaba y dije que convencido. El trabajo se ha visto en el campo», destacó el Chacho, que detalló su conversación personal con Querejeta entonces: «Josean tuvo la grandeza de venir hasta mi casa y decirme que la única duda que tenía era cómo estaba yo. Y yo le dije que este equipo no se iba a ir».

«Nos da tranquilidad»

Desde su llegada en diciembre, la directiva puso en valor el trabajo realizado por Coudet en el campo de entrenamiento. Los datos internos arrojaron una evolución que, aunque tardó varios meses en cristalizar, se acabó plasmando en el césped. «No se puede discutir el trabajo del Chacho. Los rendimientos colectivos e individuales han experimentado una mejoría notable desde su llegada y el equipo nos da tranquilidad», declaró Sergio Fernández en febrero.

Ese convencimiento en la labor realizada por Coudet sigue vigente en los despachos de Mendizorroza. Y a poco más de un mes para la finalización de su contrato –en diciembre firmó hasta final de temporada sin ningún tipo de cláusula en caso de permanencia– en la directiva valoran su trabajo y su continuidad. Sin embargo, su futuro está abierto después de un curso de enorme desgaste futbolístico y personal para el Chacho. «No pensé que fuera a ser tan duro y a costar tanto», confesó el argentino. La tensión y la exigencia han sido máximas desde su fichaje para un técnico que ha cumplido el objetivo marcado.