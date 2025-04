Carlos Vicente resuelve las dudas de Coudet

Jon Prada Domingo, 6 de abril 2025, 00:26 Comenta Compartir

En la previa de la visita a Montilivi, Eduardo Coudet confirmó la titularidad de Carlos Vicente. «Va a jugar. No hay ningún misterio», dijo ... un entrenador que llevaba un mes repitiendo que estaba buscando la «mejor versión» del extremo. Sus suplencias en los dos últimos partidos en Mendizorroza frente al Rayo –entró en el descanso– y ante el Villarreal –saltó al césped en el minuto 61–, unidas a ser el primer cambio frente a Espanyol y Las Palmas, dibujaron un nuevo escenario para el aragonés de 25 años. Ya no era imprescindible a pesar de que su rendimiento en Ibaia y en los partidos no invitaba a que perdiera su posición en el césped. Como tampoco el de Cabanes y sus sustitutos.

«A veces salir te hace bien, te hace enfadarte y buscar el reto de mostrar tu mejor versión. Está trabajando en buena forma», añadió el Chacho. Y en Girona, Vicente fue decisivo. Hizo añicos todas las dudas generadas con sus suplencias. «Intento correr al máximo», sintetizó un extremo que fue el MVP del Alavés en Montilivi, tras construir con su gol un triunfo tan vital como balsámico. Una descripción precisa de su duelo, en el que no paró quieto en ningún momento. Ocupando la banda derecha, el ex del Racing de Ferrol fue un suplicio para Miguel Gutiérrez y todos los futbolistas del Girona que salieron a su paso. Buscó superarles, encarándoles sin parar. Y después, tuvo piernas para ayudar a Mouriño –infranqueable como lateral como sustituto de Tenaglia– en defensa. Hizo de la banda diestra sus dominios. Tres puntos de oro para el @Alaves.



El gol de Carlos Vicente para conquistar Montilivi. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/F8kSzhlKMo — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 5, 2025 Fue el Vicente incontenible que, tras llegar en el mercado de invierno de 2024, terminó volando el curso pasado, e incluso marcó en las últimas dos jornadas frente al Getafe y Las Palmas. El mismo que arrancó este año sin aterrizar, 'mojando' ante los canarios y el Sevilla en los seis primeros actos. Gol cuatro meses después El 30 de noviembre, el aragonés marcó el gol del empate (1-1) frente al Leganés en el último partido de Luis García. Desde entonces, no había visto puerta. Había sumado tres asistencias pero desde su 'doblete' de pases de gol en el Villamarín encadenaba nueve jornadas sin fabricar un tanto. Su esfuerzo no tenía premio. «A la gente de arriba nos piden goles, asistencias... Números, en general. Le doy mucha importancia a marcar porque te da confianza», confesó un Vicente muy exigente consigo mismo: «Intento ser lo más regular posible». Ampliar Y en Montilivi, el aragonés sacó todo su fuego para redondear su partidazo con «números». En el minuto 61, cuando el Girona apretaba, un saque de puerta de Sivera fue ganado por Kike García. El balón le llegó a Guridi, que de cabeza se la dejó a Vicente para que encarara a Gazzaniga. Y no falló ante el portero argentino. Anotó el 0-1 y desató la euforia entre los 300 aficionados albiazules desplazados. El atacante celebró el gol con rabia con la grada y con sus compañeros, especialmente con Kike García. Luego, hizo el gesto de los cuernos que el 'vikingo' llevaba 126 días sin realizar. Son ya cuatro goles en esta Liga. «Nos lo merecíamos, nos lo hemos ganado», apuntó un Vicente centrado en lograr la salvación. «Es importante, determinante, y lo ha demostrado. No solo por el gol. Carlos hizo un desgaste físico tremendo» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés El último mercado de invierno, en el que el Alavés recibió ofertas por él, no cambió el paso de un futbolista que ha seguido trabajando con intensidad para adaptar su verticalidad al fútbol más asociativo de Coudet. Y a pesar de los golpes, nunca ha bajado los brazos. «Es importante, determinante, y lo ha demostrado. No solo por el gol. Carlos hizo un desgaste físico tremendo», resumió satisfecho el Chacho. No hay debate.

