Carlos Vicente no tiene precio

Carlos Vicente (Zaragoza, 1999) volvió a ser clave para abrir la caja fuerte de puntos del Deportivo Alavés. Los albiazules, golpeados por el 0-1 ... de Giuliano Simeone, apenas tardaron siete minutos en reponerse del mazazo inicial. Y su reacción llegó en las botas de un extremo aragonés que participó activamente en los dos instantes que fabricaron el empate. En el primero, sacando en corto un córner que tras hacer una pared con Guridi metió con veneno en el área, donde Tenaglia fue derribado por Sorloth decretando García Verdura el punto de penalti. Y, después, engañando a Oblak y transformando el 1-1 con el que abrió su cuenta de dianas esta campaña. Un gol que celebró con rabia con la grada y que tuvo su instrahistoria.

«Entre Aleñá y yo teníamos un pacto de cada uno lanzar uno. Toni Martínez también tenía confianza en lanzarlo y lo hemos hablado, sin ningún mal rollo. Les he dicho que estaba confiado, que iba a meterlo y así ha sido. Los lanzamientos de penalti los practico mucho. Siempre les digo a Sivera y a Raúl que me dejen chutarles un par», confesó un Vicente «feliz» por la «personalidad» mostrada en su gol, que dio brillo antes de romper a sudar a un encuentro en el que fue un torbellino y un dolor de cabeza para Hancko. El vikingo sacó sus cuernos en una celebración que llevó el éxtasis a Mendizorroza y luego no paró en toda la calurosa tarde.

Vicente encaró una y otra vez al lateral izquierdo eslovaco, al que superó en numerosas ocasiones. Sus arrancadas y sus regates desesperaron a la defensa del Atlético, que tuvo que frenarle con faltas. Al final, los problemas físicos de Jonny le llevaron a jugar los 15 minutos de tiempo añadido de lateral derecho, empleándose a fondo en defensa ante el asedio del conjunto visitante.

«Ha sido un partido muy exigente. Se ha demostrado el equipo que somos, tanto física como mentalmente», señaló un Vicente con un rol principal en una banda derecha que es suya. «Queremos ser protagonistas e ir a por todos los rivales siendo muy físicos. Y con balón tener mucha personalidad y hacer daño, pero también ser verticales. Jugar por dentro pero intentar acabar las jugadas por fuera», explicó el aragonés, cuyos regates, centros y goles son una mina para los albiazules.

Un futbolista cotizado

A dos días del cierre del mercado, Carlos Vicente continúa siendo uno de los futbolistas más cotizados de la plantilla del Alavés. El pasado mes de enero, el Celta intentó ficharle sin llegar a las cantidades demandadas por los babazorros. Este verano, clubes ingleses como el Birmingham City o griegos como el Olympiacos han llamado a su puerta. Sin embargo, la dirección deportiva vitoriana ha repelido las ofertas que han llegado por un atacante aragonés de 26 años cuyo contrato finaliza en 2027 y cuya cláusula se eleva a los 20 millones de euros.

«La pregunta es lógica y ya sabemos cómo son los mercados. Lo que puedo decir y siento es que estoy muy tranquilo aquí. Todo el club y el Chacho confían en mí. Estoy muy satisfecho por cómo estoy y dónde estoy» Carlos Vicente Extremo del Alavés

Ahora, a 48 horas de que se cierre la ventana estival, el Alavés trabaja para que ninguna de sus piezas claves, incluido Vicente, abandone Mendizorroza. «La pregunta es lógica y ya sabemos cómo son los mercados. Lo que puedo decir y siento es que estoy muy tranquilo aquí. Todo el club y el Chacho confían en mí. Estoy muy satisfecho por cómo estoy y dónde estoy», apuntó el aragonés tras brillar frente al Atlético de Madrid. No tiene precio.