Carlos Vicente es derribado por Lenglet. RAFA GUTIÉRREZ

Carlos Vicente no tiene precio

El extremo aragonés, «tranquilo» ante el cierre de mercado, marca el gol del empate y firma un partidazo frente al Atlético

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:55

Carlos Vicente (Zaragoza, 1999) volvió a ser clave para abrir la caja fuerte de puntos del Deportivo Alavés. Los albiazules, golpeados por el 0-1 ... de Giuliano Simeone, apenas tardaron siete minutos en reponerse del mazazo inicial. Y su reacción llegó en las botas de un extremo aragonés que participó activamente en los dos instantes que fabricaron el empate. En el primero, sacando en corto un córner que tras hacer una pared con Guridi metió con veneno en el área, donde Tenaglia fue derribado por Sorloth decretando García Verdura el punto de penalti. Y, después, engañando a Oblak y transformando el 1-1 con el que abrió su cuenta de dianas esta campaña. Un gol que celebró con rabia con la grada y que tuvo su instrahistoria.

