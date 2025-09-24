Calebe, sustituido en el descanso por un 'bocadillo'

J. Prada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:36 Comenta Compartir

En el minuto 34, Calebe luchó por un balón con Diego Rico. El lateral izquierdo burgalés cabeceó la pelota y dio un rodillazo involuntario al brasileño en el cuádriceps de la pierna derecha. El futbolista cedido por el Fortaleza, que se estrenó de titular con el Deportivo Alavés ante el Getafe ocupando la banda derecha, se quedó tocado de la acción y tuvo que ser sustituido en el descanso. Se marchó cojeando al túnel de vestuarios del Coliseum.

«Calebe recibió un rodillazo en el costado del cuádriceps. Fue un 'bocadillo'», explicó Eduardo Coudet después del partido. El argentino metió a Carlos Vicente en la segunda mitad por un ex de Fortaleza que volvió a vestirse de corto después de tres jornadas inédito.

Desde La Cartuja ante el Betis no jugaba un Calebe que tuvo el gol, ya tocado, en un córner que remató a las manos de David Soria. Disfrutó de 45 minutos después de haber entrado como revulsivo frente al Levante (5) y Betis (14). Sin embargo, los problemas físicos le impidieron tener más tiempo de juego.

