Arrasate, en plena crisis del Mallorca: «El partido contra el Alavés es vital» El conjunto bermellón es penúltimo en Liga y no ha conseguidor ganar ningún partido en estas seis jornadas

El Mallorca está inmerso en una profunda crisis tanto deportiva como interna, con un vestuario dividido tras las polémicas declaraciones de su capitán Dani Rodríguez. Los resultados dan la espalda al equipo dirigido por Jagoba Arrasate, que el año pasado se quedó a las puertas de clasificar al conjunto bermellón a competiciones europeas. En este inicio de Liga, cuando ya se han disputado seis jornadas, son penúltimos con sólo dos puntos, empatados con el colista Girona.

Un escenario que imprime máxima presión al Mallorca. Tras el último revés (1-0) ante la Real Sociedad, el equipo afronta el duelo ante el Alavés como una final. «Hay que afrontar el partido del sábado como lo que es: vital y clave. Aunque sea todavía el inicio de liga así se lo tenemos que hacer ver al rival», señaló Arrasate tras la derrota en Anoeta, queriendo pasar rápido página. «En estos momentos que son duros lo que quieres es jugar».

El entrenador vizcaíno hace un llamamiento a la afición para tratar de darle la vuelta a la complicada situación. «Sabemos que nuestra gente nos va a ayudar y ojalá tengamos esa ansiada victoria». Precisamente, los únicos dos puntos que han sumado hasta la fecha son al calor de su gente: Celta (1-1) y Atlético de Madrid (1-1).

Dani Rodríguez, apartado

No obstante, los resultados no son el único quebradero de cabeza del Mallorca. Dani Rodríguez, suspendido de empleo y sueldo, continúa apartado del grupo desde sus polémicas declaraciones. El veterano capitán se quejó por su suplencia ante el Real Madrid. «Viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: Nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brillan por su ausencia», expresó a través de sus redes sociales, al ver que su puesto lo ocupó el joven Jan Virgili.

Esa referencia a la jerarquía levantó ampollas en el vestuario. Y el primero en reaccionar fue el propio Jagoba Arrasate, que no esquivó la cuestión y se mostró tajante. «Quiero ejercer bien mi profesión y dani va a entrenar con nosotros. A partir de ahí, ha cruzado una línea roja y ha vulnerado los códigos de un equipo. Se me hace muy difícil contar con un jugador que ha tenido ese comportamiento».

