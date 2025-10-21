Antonio Blanco: «Estoy súper feliz de cumplir 100 partidos con el Alavés y ojalá vengan muchos más» El centrocampista mostró su «orgullo» por alcanzar su centenario con un club que «le ha dado todo»: «Sólo tengo que darles las gracias»

Antonio Blanco alcanzó su centenario de partidos con el Deportivo Alavés en el empate (0-0) frente al Valencia. 100 encuentros (76 de Liga, 17 de Segunda, 1 de promoción a Primera y 6 de Copa) en los que el centrocampista ha crecido de la mano de un bloque albiazul en el que es imprescindible.

Un hito que celebró en un Mendizorroza que le ovacionó antes del choque frente a los che. El club le obsequió con una camiseta conmemorativa y Blanco posó con su familia sobre el césped. «Ha sido un día especial y bonito con toda mi familia. Cumplir 100 partidos con esta camiseta es un orgullo. Estoy súper contento y súper feliz por estos 100 encuentros y ojalá vengan muchos más», señaló el cordobés.

Blanco se mostró agradecido a un Alavés al que llegó en enero de 2023 después de medio curso sin protagonismo en el Cádiz. «Es un club que me ha dado todo y sólo tengo que darle las gracias. Desde el primer día me han mostrado confianza y me han dado todo», explicó el centrocampista. El ex del Real Madrid confesó que su familia y él están «muy felices» en Vitoria. «Ojalá seguir creciendo y seguir dándole alegrías a todo el Glorioso», añadió un Blanco cuyo contrato finaliza en 2027.

Más allá del homenaje por su centenario, el andaluz lamentó no haber ganado al Valencia a pesar de «intentarlo y lucharlo hasta el final» y generar «muchas ocasiones y llegadas». «Nos ha faltado ese último pase o centro, tener un poco más de tranquilidad o sangre fría. Hemos generado mucho y por esa parte nos vamos contentos. Pero el sabor es un poco agridulce porque queríamos los tres puntos y los hemos merecido», sentenció.