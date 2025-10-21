El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Blanco posa con su familia sobre el césped de Mendizorroza. JESÚS ANDRADE

Antonio Blanco: «Estoy súper feliz de cumplir 100 partidos con el Alavés y ojalá vengan muchos más»

El centrocampista mostró su «orgullo» por alcanzar su centenario con un club que «le ha dado todo»: «Sólo tengo que darles las gracias»

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 21 de octubre 2025, 12:46

Comenta

Antonio Blanco alcanzó su centenario de partidos con el Deportivo Alavés en el empate (0-0) frente al Valencia. 100 encuentros (76 de Liga, 17 de Segunda, 1 de promoción a Primera y 6 de Copa) en los que el centrocampista ha crecido de la mano de un bloque albiazul en el que es imprescindible.

Un hito que celebró en un Mendizorroza que le ovacionó antes del choque frente a los che. El club le obsequió con una camiseta conmemorativa y Blanco posó con su familia sobre el césped. «Ha sido un día especial y bonito con toda mi familia. Cumplir 100 partidos con esta camiseta es un orgullo. Estoy súper contento y súper feliz por estos 100 encuentros y ojalá vengan muchos más», señaló el cordobés.

Noticias relacionadas

Antonio Blanco cumple 100 partidos con el Alavés

Antonio Blanco cumple 100 partidos con el Alavés

«Blanco define el estilo del Alavés»

«Blanco define el estilo del Alavés»

Blanco se mostró agradecido a un Alavés al que llegó en enero de 2023 después de medio curso sin protagonismo en el Cádiz. «Es un club que me ha dado todo y sólo tengo que darle las gracias. Desde el primer día me han mostrado confianza y me han dado todo», explicó el centrocampista. El ex del Real Madrid confesó que su familia y él están «muy felices» en Vitoria. «Ojalá seguir creciendo y seguir dándole alegrías a todo el Glorioso», añadió un Blanco cuyo contrato finaliza en 2027.

«Estamos muy felices en Vitoria. Ojalá seguir creciendo y seguir dándole alegrías a todo el Glorioso»

Antonio Blanco

Centrocampista del Alavés

Más allá del homenaje por su centenario, el andaluz lamentó no haber ganado al Valencia a pesar de «intentarlo y lucharlo hasta el final» y generar «muchas ocasiones y llegadas». «Nos ha faltado ese último pase o centro, tener un poco más de tranquilidad o sangre fría. Hemos generado mucho y por esa parte nos vamos contentos. Pero el sabor es un poco agridulce porque queríamos los tres puntos y los hemos merecido», sentenció.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  3. 3 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  6. 6

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  7. 7

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  8. 8

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  9. 9 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  10. 10

    Kirri cierra Calzados Mapi después de casi 50 años en Bilbao: «Han venido muchos clientes a despedirse. He dejado huella»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Antonio Blanco: «Estoy súper feliz de cumplir 100 partidos con el Alavés y ojalá vengan muchos más»

Antonio Blanco: «Estoy súper feliz de cumplir 100 partidos con el Alavés y ojalá vengan muchos más»