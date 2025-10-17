«Blanco define el estilo del Alavés» El centrocampista cordobés cumplirá ante el Valencia 100 partidos de albiazul. Cuatro históricos centrocampistas analizan su impacto en Mendizorroza

A la izquierda, Blanco en su debut, en enero de 2023, en Copa ante el Sevilla (0-1). A la derecha, en su partido 99, ante el Elche (3-1).

Antonio Blanco (Montalbán de Córdoba, 2000) está a punto de cruzar una frontera que sólo 79 futbolistas han atravesado en los 104 años de historia del Deportivo Alavés. El lunes (21.00 horas) frente al Valencia en Mendizorroza, el centrocampista cumplirá 100 partidos de albiazul. «Estoy tranquilo, me siento feliz y querido por todos», confesó el cordobés en agosto en este periódico. Portador del brazalete desde esta temporada, Blanco ha tejido su historia en Vitoria cosido a una medular a la que ha imprimido su sello.

Desde el 17 de enero de 2023, cuando entró con el '37' a la espalda sustituyendo a Balboa en la derrota ante el Sevilla (0-1) en octavos de Copa en Mendizorroza, al 5 de octubre, jugando con el '8' y como capitán en el triunfo (3-1) sobre el Elche, el medio de 25 años ha crecido con un Alavés al que llegó en Segunda cedido por el Real Madrid tras no tener continuidad en el Cádiz.

La ficha Datos Antonio Blanco Conde. 23 de julio del 2000 en Montalbán de Córdoba (25 años).

Trayectoria Castilla (2019-22), Real Madrid (2022-23), Cádiz (2022) y Alavés (2023-actualidad).Títulos: 1 Liga y 1 Champions.

En el Alavés 99 partidos (75 de Liga, 17 de Segunda, 1 de promoción a Primera y 6 de Copa). 0 goles, 2 asistencias, 29 amarillas y 2 rojas. Contrato hasta 2027.

«Vine en una época difícil y ahora me siento un jugador más maduro y hecho», reflexionó el andaluz, cuyo fichaje por 4 millones de euros seis meses después de su préstamo invernal prolongó una aventura que cumple su cuarta campaña. Un periodo en el que sus botas han escrito un ascenso a Primera –no pudo jugar la final del playoff por estar con la sub21– y la consolidación babazorra en la máxima categoría.

Tanto con Luis Garcia como con Coudet, Blanco ha lucido la etiqueta de imprescindible. Sus parejas en el doble pivote han cambiado –Salva Sevilla, Benavídez, Guevara, Jordán, Guridi, Pablo Ibáñez, Denis Suárez...– pero él ha seguido siendo el eje del equipo y del proyecto. Su presencia da «equilibrio» y «define el estilo» de los albiazules tal y como describen Pablo Gómez, Hermes Desio, Iñaki Ocenda y Tomás Pina.

Cuatro centrocampistas que defendieron durante más de cien partidos una camiseta que Blanco se pondrá ante el Valencia por centésima vez. «No sólo tiene actitud, sino aptitud. La adaptabilidad es la palabra con la que le definiría», apunta Hermes Desio, que durante 194 partidos (1997-03) engrasó la sala de máquinas vitoriana. Héroe de Dortmund, el argentino destaca la capacidad de Blanco para «leer los partidos».

«Blanco es muy bueno en muchas facetas: es agresivo, pierde pocos balones y puede llevar el peso del equipo» Pablo Gómez 295 partidos

«Cuando tiene que currar, curra, y cuando tiene que jugar, juega. Su fichaje fue un gran acierto y, si perdura, puede marcar la historia del Alavés», alaba Desio, que también pone en valor su «madera de líder» a pesar de su «juventud». Una idea que comparte Iñaki Ocenda. «Da la sensación de que es un jugador veterano. Controla prácticamente todas las facetas del juego», explica el vitoriano, excentrocampista del Alavés con 156 partidos en dos etapas (1980-85 y 1991-92) y también técnico en Ibaia, llegando a dirigir al primer equipo en 2010 en Segunda B.

«Su fichaje fue un gran acierto para el club y, si perdura, puede marcar la historia del Alavés» Hermes Desio 194 partidos

Ocenda cree que la palabra «ancla» describe a la perfección a un Blanco al que disecciona en los futbolístico. «Da un equilibrio tremendo al equipo tanto en ataque como en defensa. Se equivoca muy poco, lo que es fundamental, y está bien dotado técnicamente. Y da a sus compañeros de alrededor la sensación de protección por sus ayudas y esfuerzo», declara el exjugador, que espera que no se lo «birlen» al Alavés. «Siempre se oyen cosas en el mercado y puede ser un problema. Se lo ha currado y ha mantenido un nivel muy alto. Tiene una proyección espectacular y es un jugador apetecible. A muchos equipos les encantaría tenerlo».

«Da a sus compañeros de alrededor la sensación de protección, a cualquier equipo le encantaría tenerlo» Iñaki Ocenda 156 partidos

Ocenda considera a Blanco un jugador «completo» como Pablo Gómez, que pondera su «serenidad» para jugar. «Es muy bueno en muchas facetas. Es agresivo, pierde pocos balones y puede llevar el peso del equipo», detalla el vitoriano, tercer jugador con más partidos (295) en la historia de un Alavés en el que jugó en dos fases (1995-96 y 1997-04). Clave, como Desio, en el ascenso a Primera, la final de la UEFA y las semifinales de Copa, Pablo cree que la fuerza del vestuario ha favorecido su explosión. «Si a esto le añades cualidades, ganas, ambición y lo bueno que es Blanco salen las cosas», puntualiza.

«Es un jugador sobre el que construir un proyecto como está haciendo el Alavés; su rendimiento no varía» Tomás Pina 145 partidos

Tomás Pina (145 partidos comandando la medular albiazul entre 2017 y 2022) considera al cordobés un medio que «cambia y define el estilo» del Alavés. «En mi época era un perfil que no teníamos. Blanco juega, se mueve, participa, genera y pide mucho el balón. Tiene pase en corto, largo y se gira muy bien. Además, pone sus cualidades al servicio del equipo», detalla el manchego, que cree que es un jugador que «encajaría en cualquier club». «Su continuidad y constancia son claves. Su rendimiento siempre es bueno y no varía», explica Pina, que destaca su rol de líder: «Se ha ganado sus galones. El club le dio la responsabilidad y la ha cogido desde el primer momento con un muy buen rendimiento y estando involucrado. Es un jugador sobre el que construir un proyecto como está haciendo el Alavés».

