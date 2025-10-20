Antonio Blanco cumple 100 partidos con el Alavés

Antonio Blanco (Montalbán de Córdoba, 2000) es ya el octagésimo futbolista del Deportivo Alavés que alcanza los 100 partidos de albiazul. El centrocampista cordobés ... ha cruzado esa frontera como capitán frente al Valencia en Mendizorroza. Con el '8' a la espalda, el ex del Real Madrid ha celebrado su centenario con un equipo al que llegó hace dos años y medio como cedido desde el Bernabéu. Acompañado de su familia en el césped, ha recibido una camiseta conmemorativa y la ovación de todo el Paseo de Cervantes, incluidos sus compañeros sobre el verde.

1.007 días después de su debut, con el número 37, frente al Sevilla en los octavos de Copa un 17 de enero de 2023 en Mendizorroza, Blanco ha vuelto a vestirse de albiazul en el estadio vitoriano para alcanzar la centena de comparecencias. Desde entonces, el andaluz ha sido clave en la sala de máquinas babazorra tanto para Luis García primero como para Eduardo Coudet después.

100 partidos (76 de Liga, 17 de Segunda, 1 de promoción a Primera y 6 de Copa) en los que ha celebrado un ascenso a la máxima categoría (no pudo jugar la final del playoff por estar con la sub21) y la consolidación de los vitorianos en la élite gracias a su papel en el corte y en la confección del fútbol alavesista.

80 Jugadores Han disputado 100 partidos o más con el Alavés. Blanco es el último en unirse a un club que lidera Astudillo (346) y en el que hay otros tres integrantes de la actual plantilla (Sivera 148, Tenaglia 125 y Guridi 120)

«Estoy tranquilo, me siento feliz y querido por todos», apuntó en agosto en este periódico el cordobés, indispensable en el eje del equipo para dar fluidez y equilibro al juego del Alavés desde que se hiciera permanente su fichaje en 2023 por 4 millones de euros. Con contrato hasta 2027, Blanco es el eje del proyecto de un club que ha conseguido retenerle un verano más para que comande la medular. «Me siento muy cómodo e identificado con este estilo», explicó un centrocampista comprometido con los vitorianos. «Dejar tirado al Alavés en los últimos días no entraba en mi cabeza», añadió el andaluz, «orgulloso de ser capitán y defender este escudo después de tres años» en Mendizorroza.

«Estoy tranquilo en el Alavés, me siento feliz y querido por todos» Antonio Blanco Centrocampista del Alavés

El doble pivote babazorro ha estado formado desde su llegada por un Blanco que ha ido cambiando de pareja (Salva Sevilla, Benavídez, Guevara, Jordán, Guridi, Pablo Ibáñez y Denis Suárez) mientras crecía en el equipo. «Vine en una época difícil y ahora me siento un jugador más maduro y hecho», reflexionó el cordobés, que aterrizó en Mendizorroza tras no tener protagonismo en el Cádiz y que ha terminado echando raíces en Vitoria. A sus 25 años, Blanco es el ancla de un Alavés que quiere llegar a buen puerto en LaLiga.