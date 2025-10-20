El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Blanco posa con su camiseta conmemorativa. JESÚS ANDRADE
Alavés-Valencia

Antonio Blanco cumple 100 partidos con el Alavés

El cordobés celebra como capitán ante el Valencia su centenario en un conjunto albiazul al que llegó en enero de 2023

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:08

Comenta

Antonio Blanco (Montalbán de Córdoba, 2000) es ya el octagésimo futbolista del Deportivo Alavés que alcanza los 100 partidos de albiazul. El centrocampista cordobés ... ha cruzado esa frontera como capitán frente al Valencia en Mendizorroza. Con el '8' a la espalda, el ex del Real Madrid ha celebrado su centenario con un equipo al que llegó hace dos años y medio como cedido desde el Bernabéu. Acompañado de su familia en el césped, ha recibido una camiseta conmemorativa y la ovación de todo el Paseo de Cervantes, incluidos sus compañeros sobre el verde.

