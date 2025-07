El Villarreal ultima el fichaje de Mouriño

Jon Ander Goitia Miércoles, 30 de julio 2025, 16:38 | Actualizado 16:47h. Comenta Compartir

El Villarreal ultima el fichaje de Santiago Mouriño (Montevideo, 2002). El central uruguayo firmará por el conjunto amarillo para las próximas cinco temporadas, según avanza ... Matteo Moretto. El acuerdo aún no es oficial, pero es cuestión de horas que se materialice. De hecho, el club vitoriano contempla actuar igual que lo hizo con Panichelli y no alinear en el amistoso de esta tarde (18.15, frente al Girona) al defensa para no afectar al traspaso.

Mouriño llegó la temporada pasada al Alavés procedente del Atlético de Madrid. El conjunto colchonero se reservó una opción de recompra de cuatro millones que vence este verano. Y es ahora, aprovechando el contexto, cuando activado el botón para que regrese al conjunto del Manzanares. La baja de Logan Costa despertó hace varios días el interés del 'submarino' amarillo por hacerse con los servicios del defensa charrúa. De manera que los madrileños han ejercido la opción de recompra para, acto seguido, traspasarlo por poco más del doble, alrededor de unos 10 millones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Santiago Mouriño