El remate limita a un Alavés superior

para la rabia y la satisfacción a partes iguales. Un Deportivo Alavés superior y de nuevo con notables sensaciones sobre el césped de Mendizorroza se ... quedó corto en su objetivo de encadenar dos victorias por primera vez y abrir hueco en la clasificación. Para maldecir, el escaso acierto en el área rival y la dificultad para convertir el control del juego en más oportunidades claras; para el regocijo, esa mirada alegre hacia un equipo que ya en el final de octubre promete no sólo batalla, sino también días de disfrute.

Sólo la escasez de fortuna y remate limitó a una escuadra albiazul que merecía liquidar a un Valencia que apenas existió durante un cuarto de hora sobre el terreno de juego. Después de la catarata de goles frente al Elche tocó el seco caudal del 0-0. Ya se sabe que, al margen del juego, para los modestos marcar es encontrar la salida del laberinto. Y que a veces pueden repetirse los choques contra la pared.

Tras el paréntesis liguero, Coudet había repetido el once que apenas quince días antes, en un duelo notable, acabó con el conjunto ilicitano, hasta entonces la revelación de la temporada en la categoría. Incluida la titularidad de Calebe Gonçalves por la banda derecha en el lugar habitual de Carlos Vicente, que entraría en la media hora final para aportar profundidad.

Alavés Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Ibáñez (Denis Suárez, min.61) ; Rebbach (Aleñá, min.61), Calebe (Vicente, min.61); Lucas Boyé y Toni Martínez (Guridi, min.71). 0 - 0 Valencia Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete (Comert, min.80), Gayá; Javi Guerra (Santamaría, min.80), Pepelu, Danjuma (Raba, min.71), Luis Rioja; Diego López y Hugo Duro (Beltrán, min.80). Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro). Mostró tarjeta amarilla a los locales Yusi (min.29) y a los visitantes Diego López (min.82) y Santamaría (min.85).

Incidencias: 15.564 espectadores en Mendizorroza.

Seguía adelante el modelo de los dos delanteros, Toni Martínez y Lucas Boyé. El argentino acapararía protagonismo, aunque su encarnación del delantero para todo no le llegaría a la hora de sentenciar en una de sus múltiples opciones de gol. En el Valencia, que llegaba acuciado por los resultados, llegaron cuatro cambios respecto al duelo anterior y un partido con necesidades.

Las que hizo ver durante un arranque de nervio y velocidad. En apenas un minuto la conexión Hugo Duro-Javi Guerra-Danjuma rozó el 0-1. Advertencia que dispuso de continuidad a través de un Valencia que esperaba en su campo y rompía en contras precisas, eléctricas y de calidad. Un cuarto de hora inicial con un Alavés desajustado que disponía por momentos de la posesión del balón, pero nunca del control efectivo del juego. Sensación de peligro que, poco a poco, dio paso a un giro de guion. Toda la amenaza visitante se difuminó por completo.

Dudas iniciales El Valencia dispuso de su mejor ocasión en el primer minuto y poco a poco desapareció

Apareció un cuadro albiazul que aumentó el ritmo y mezcló mejor. El equipo se estiró a través del empuje, un juego más vertical con un Pablo Ibáñez efervescente y un Blanco más atinado, y la presencia de un Boyé físico que complicaba a los centrales visitantes. Al ariete argentino, que abría huecos para sus compañeros y lograba recibir en posiciones de remate, se le escaparon varias oportunidades. Primero tras una buena acción a la media vuelta que acabó con tiro alto y después de una doble ocasión salvada en primera instancia por el meta Agirrezabala.

Había regresado el Alavés presionante y combinativo, ese que dispone de equilibrio y crece con apariciones individuales. Ese con un juego colectivo automatizado y jugadores que crecen, como Jon Pacheco, que formó un centro de la zaga irrompible junto a Tenaglia. Para anular a un Valencia ya en retirada y alcanzar el descanso con esa sensación de indulto al adversario. La que iba a redoblarse después con una carga constante sobre la meta del adversario, al que apenas dio respiro.

Casi nada le faltaba al Alavés, más allá del gol. El equipo albiazul consiguió mantener e incluso elevar el ritmo para someter y arrinconar a un rival apocado. Ni el ex albiazul Luis Rioja ni Danjuma existían por los costados. Tampoco Javi Guerra, el timonel valencianista. Todo era empuje alavesista, control del balón y repetidas acciones a balón parado. Agirrezabala le negó el gol a Toni Martínez en un potente cabezazo cercano.

Al palo A cuatro minutos del final Denis Suárez estrelló una falta en el poste que pudo decidir

Coudet tiró de Aleñá, Carlos Vicente y Denis Suárez para intentar agitar aún más el árbol en la última media hora. Diez minutos después también de Guridi para mantener el nivel físico y apretar a un oponente encerrado y sin respuestas. Tampoco resultó precisamente una ayuda el colegiado navarro Iosu Galech. Casi siempre con errores que afectaron a los albiazules, como una clara falta sobre Pablo Ibáñez en la frontal del área rival que no pitó, y que se tradujo en una amarilla para Yusi en el contragolpe del Valencia.

Pero a todo parecía sobreponerse un Alavés constante y que buscó derribar el muro de Corberán de todas las maneras posibles. A punto estuvo Denis Suárez de ejercer de martillo con una falta lateral que se estrelló en el palo tras botar a dos metros de la portería. No era el día, pareció responder con tozudez el poste.

Ahí, con el desasosiego de los puntos que se escapan, se cerró otro buen encuentro del Alavés. Poco que reprochar a un equipo albiazul que parece seguir en el camino correcto. Ese que anima a pensar que la temporada puede ser más de rectas que de curvas. Todavía, eso sí, se trata de una simple promesa que debe ser cumplida a base de regularidad y algo más de acierto.