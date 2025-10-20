El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El central del Valencia, Tárrega, despeja de cabeza un balón en el partido ante el Girona. E. C.

Alavés-Valencia (hoy, 21.00 horas)

El Valencia, un club en constante ebullición

La profunda crisis económica que arrastra desde hace una década el conjunto che lastra su capacidad deportiva y enciende a la afición

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:17

Comenta

Mestalla no es una plaza fácil. La afición valencianista se caracteriza por ser pasional y sobre todo muy exigente con sus jugadores. Desde sus localidades ... han vivido los años dorados de un Valencia acostumbrado a viajar en el tren de la Champions. Una película que nada tiene que ver con la pesadilla deportiva y la asfixia económica a la que asisten desde hace un lustro. Las protestas desde la grada y en las calles contra el dueño, Peter Lim, y la plantilla son continuas. El último episodio, en la jornada anterior en Girona. Los aficionados desplazados despidieron a los futbolistas al grito de «¡jugadores, mercenarios!». La tormenta no parece escampar.

