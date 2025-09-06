El Alavés sube el ritmo para agotar a sus rivales

Cada vez que a Eduardo Coudet o a alguno de sus futbolistas se le pregunta sobre cuáles son los puntos fuertes del Deportivo Alaves, ... una frase se repite en cada una de sus intervenciones: «Somos un equipo muy físico». El cuerpo técnico del Chacho tiene claro que para combinar con velocidad y presionar con intensidad necesitan tener las piernas cargadas y los pulmones abiertos. Una meta con la que asfixiaron a los futbolistas en la pretemporada, con dobles sesiones en las que el caramelo del balón enmascaró la alta y exigente carga física que llevó a cada jugador a meterse, entre pecho y espalda, 70 kilómetros por semana.

«Nuestra idea de fútbol es reaccionar y recuperar la pelota tras perderla. Hay muchas transiciones, por lo que debe ser un bloque corto. Para ello tienen que hacer un volumen de kilómetros importante dentro del partido», apuntó Octavio Manera, preparador físico albiazul y responsable, junto a Guido Cretari y Nenad Njaradi, de engrasar la máquina. Un objetivo que se está cumpliendo en este inicio de campaña como demuestran los números que han acompañado al Alavés en las tres primeras jornadas ante Levante, Betis y Atlético.

En julio, el cuerpo técnico se marcó la meta de que los futbolistas alcanzaran los 115 kilómetros –grupales– recorridos por partido, y mejorar así los 112,8 por choque con los que cerraron el curso pasado. «Tienen que hacer casi 500 metros más cada uno y es mucho», explicó Manera, quien lanzó un órdago a la plantilla: «Si logramos esos 115 teniendo el balón y reaccionando ante la pérdida vamos a tener un equipo alto, que no deja jugar al rival y que no corre para atrás. Será bárbaro». Y los futbolistas han recogido el guante, abriendo el camino hacia cruzar la meta volante planteada por sus 'profes'.

113,299 Kilómetros por partido Corren, de forma grupal, los jugadores del Alavés 115 Kilómetros por partido Es el objetivo marcado por el cuerpo técnico para este curso

Los jugadores del Alavés han recorrido, de media grupal, 113,299 kilómetros por partido en esta Liga. Son los quintos del torneo en estas tres primeras jornadas, únicamente superados por Atlético (118,367), Elche (114,983), Espanyol (114,396) y Barcelona (113,402). Una cifra que está por encima de la media del campeonato, que se sitúa en 110,394. Unos viajes sobre el césped sin escalas que han hecho que jugadores como Blanco hayan llegado a completar 11 kilómetros por encuentro.

El despliegue del capitán es una muestra de la intensidad que imprimen los albiazules en cada acción. «Nuestra esencia se tiene que basar en ser físicos, en aguantarle el ritmo a todos los equipos o, directamente, que no nos lo aguanten», avisó Carlos Vicente. Los desplazamientos a alta intensidad son un ejemplo más de la forma de vida futbolística de un Alavés que es agresivo en la presión para recuperar lo más cerca de la portería de su oponente. Una métrica, la de los sprints a más de 21 kilómetros por hora, en la que los vitorianos están en el podio de Primera División. Con 397 por partido, únicamente Barcelona (449) y Rayo (417) les baten. Han mejorado los 392 con los que finalizaron la 2024-25.

397 Sprints (Más de 21 kilómetros por hora) acumulan los vitorianos en cada duelo 16 Pases por minuto Realizan los futbolistas de Coudet, un 75% de ellos en campo rival

Un esfuerzo, liderado por un Guridi que lanza y organiza la caza de un balón en la que todo el grupo se involucra sin descanso, que les permite agobiar al rival, pisando durante muchos minutos su campo. El curso pasado estuvieron el 53% del tiempo en la mitad de sus oponentes. Una tendencia que se ha agudizado esta campaña, al acumular el 75% de sus pases en territorio enemigo, donde ganan una media de 21 veces la posesión por duelo. No hay tregua en las transiciones. Ante el Atlético, uno de los gigantes del campeonato, tuvieron un 87% de acierto en los envíos que encadenaron cerca de la portería de Oblak. Un estilo que sólo fluye si el físico aguanta. «No vamos a dejar de ser intensos y disputar cada pelota como si fuera la última, pero vamos a intentar jugar, combinar y generar más situaciones», explicó Coudet.

Todos los cambios

Ampliar

A diferencia del curso pasado, el Chacho ha agotado las cinco sustituciones en estas tres jornadas. «Los que empiezan no tiene por qué ser los más importantes del partido», recalca un técnico que refresca a su equipo cuando le fallan las fuerzas. Necesita a todos 'enchufados' para poder dar electricidad a su fútbol combinativo, en el que completan 16 pases por minuto gracias a la solidaridad de un bloque en el que Tenaglia, Ibáñez, Guridi, Aleñá o Vicente trabajan sin reservas. Ajustar la presión y aumentar la profundidad es el reto de un Alavés al que el físico le abre la puerta a ser «protagonista».