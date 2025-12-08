Al Real Madrid se le acumularán las bajas en Mendizorroza

El Real Madrid llegará el próximo domingo a Mendizorroza (21.00 horas) tras pagar un carísimo peaje en su partido de la jornada 15. No ... solo porque la derrota frente al Celta en el Santiago Bernabéu (0-2) le deja a cuatro puntos del liderato -y solo se ha llevado una victoria en los últimos cinco duelos de Liga-, sino porque también perderá a al menos tres jugadores más para un partido del que el Deportivo Alavés espera sacar beneficio tras su triunfo frente a la Real Sociedad en el derbi.

El conjunto blanco vio tres tarjetas rojas, todas en el tramo final del partido. Los expulsados fueron Fran García, Álvaro Carreras y Endrick. El primero vio una doble amarilla, el segundo una roja directa tras haber recibido segundos antes la amonestación y el último, que ni siquiera jugó, fue expulsado mientras estaba en el banquillo cuando la tensión ya había escalado al máximo. A Quintero González no le tembló el pulso.

Este triplete de cartulinas golpea al conjunto blanco de lleno en el lateral izquierdo. No en vano, los dos primeros ocupan esa posición, si bien Carreras ejerció como central de emergencias ante el aluvión de bajas blanco en el eje de la zaga. El hecho de que Ferland Mendy tampoco pudiera jugar y que su concurso esté prácticamente descartado para Mendizorroza obligará al discutido Xabi Alonso a alinear un lateral de emergencia. Será Camavinga, con experiencia ya como bombero en esa parcela. Se da la circunstancia de que uno de los jugadores del filial que el curso pasado estuvo en la recámara es ahora jugador del Alavés, Yusi.

Las bajas del Real Madrid en Mendizorroza Fran García Sanción

Álvaro Carreras Sanción

Endrick Sanción

Eder Militao Lesión

Trent Alexander-Arnold Lesión

Dani Carvajal Lesión

Ferland Mendy Lesión

Dean Huijsen y David Alaba Duda

Pero esa gravedad se extiende a todos los puestos de la defensa. Eder Militao se marchó lesionado con una seria lesión muscular que también le apeará del partido. Eso, sumado a las lesiones de Alexander-Arnold y Carvajal -el madrileño fue además expulsado tras espetarle al árbitro «el nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa» en el túnel de vestuarios- sitúa a solo dos defensas del primer equipo disponibles: Antonio Rudiger y Raúl Asencio. En el mejor de los casos, Alonso podrá recuperar a Huijsen y Alaba, ambos fuera por sendas sobrecargas. Pero no tendrá jugadores específicos en ninguno de los laterales.

Eso le obligará a un once híbrido con Camavinga en el perfil izquierdo y, presumiblemente, Fede Valverde en la diestra. Aunque el uruguayo no será un lateral al uso, sino más bien un centrocampista que parta desde ese perfil. Esa particularidad hará que la defensa blanca oscile entre una línea de cuatro y cinco jugadores en función del momento y de si finalmente o Huijsen o Alaba pueden jugar. La solución de emergencia pasaría por dar minutos a Joan Martínez, joven central del filial de solo 18 años y sin experiencia con el primer equipo.

El Alavés, pendiente de Guridi y Calebe

El impacto de la roja de Endrick es mucho más modesto, ya que el brasileño apenas ha jugado 11 minutos en toda la temporada. De esta forma, el ataque blanco mantendrá la amenaza de Vinicius y Mbappé, si bien el brasileño arrastra más de dos meses sin marcar. Tchouameni, Guler y Bellingham también apuntan a ser de la partida en el centro del campo madridista.

En ese contexto, la realidad albiazules muy diferente. No solo porque llega tras imponerse en el derbi contra la Real Sociedad (1-0), una victoria clave para acabar con la racha de tres derrotas seguidas en Liga, sino también porque la enfermería albiazul está casi vacía. Jon Guridi se cayó de la lista casi a última hora por una inflamación en la rodilla y Calebe fue cambiado al poco de arrancar la segunda mitad por molestias. Ambos, en cualquier caso, son percances leves que no deberían impedirles estar el domingo en Mendizorroza.