Quintero González muestra una de las tres tarjetas rojas que enseñó al Real Madrid. Ana Beltrán

Al Real Madrid se le acumularán las bajas en Mendizorroza

El próximo rival del Alavés sufrió tres expulsados en el partido del domingo ante el Celta y al menos otros cuatro jugadores serán baja por lesión

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:06

Comenta

El Real Madrid llegará el próximo domingo a Mendizorroza (21.00 horas) tras pagar un carísimo peaje en su partido de la jornada 15. No ... solo porque la derrota frente al Celta en el Santiago Bernabéu (0-2) le deja a cuatro puntos del liderato -y solo se ha llevado una victoria en los últimos cinco duelos de Liga-, sino porque también perderá a al menos tres jugadores más para un partido del que el Deportivo Alavés espera sacar beneficio tras su triunfo frente a la Real Sociedad en el derbi.

