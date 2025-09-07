El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Alavés celebran el gol contra el Atlético. EP

El laboratorio de Coudet

A base de potencia física y futbolistas de buen pie, el técnico quiere construir un Alavés protagonista con la ventaja que le otorga contar con perfiles versátiles para sus alineaciones

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:16

Aunque el cierre del mercado de fichajes pudo haber dejado un poso amargo a una afición ansiosa de la guinda para el proyecto del Deportivo Alavés ... , los tres meses que han pasado desde la renovación del Chacho Coudet, que puso la primera piedra de la nueva temporada, hasta el cierre de la ventana han vuelto a ser agitados. Con diez incorporaciones, algunas bajas traumáticas y un bloque renovado en todas sus líneas con una idea clara: que el Alavés que a mediados de agosto se puso en marcha con un triunfo ante el Levante y que ha llegado al parón con cuatro puntos en su casillero sea un equipo de autor. En concreto, ese bloque dominador y atrevido con la pelota que demanda con insistencia el entrenador albiazul.

