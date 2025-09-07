El laboratorio de Coudet

Aunque el cierre del mercado de fichajes pudo haber dejado un poso amargo a una afición ansiosa de la guinda para el proyecto del Deportivo Alavés ... , los tres meses que han pasado desde la renovación del Chacho Coudet, que puso la primera piedra de la nueva temporada, hasta el cierre de la ventana han vuelto a ser agitados. Con diez incorporaciones, algunas bajas traumáticas y un bloque renovado en todas sus líneas con una idea clara: que el Alavés que a mediados de agosto se puso en marcha con un triunfo ante el Levante y que ha llegado al parón con cuatro puntos en su casillero sea un equipo de autor. En concreto, ese bloque dominador y atrevido con la pelota que demanda con insistencia el entrenador albiazul.

Para ello, la apuesta parte de un perfil físico indispensable para empezar a decantar el campo a su favor. «Los rivales no van a aguantarnos el ritmo», avanzó Facundo Garcés antes de arrancar el curso, y la pretemporada se ha centrado en elevar al máximo el tono de una plantilla cuyas incorporaciones, en cambio, destacan por otra característica. Es la calidad técnica la que define buena parte de los movimientos de un Alavés ansioso de liberarse de esa etiqueta de equipo experto en contraatacar y poco dado a amasar la posesión para evolucionar hacia uno mandón y cómodo en tareas combinativas.

Así son Pablo Ibáñez, Calebe, Aleñá o Denis Suárez. Pero los fichajes del Alavés también comparten en gran medida una característica determinante en el fútbol moderno: su polivalencia. Con ellos y otro amplio número de piezas, Coudet puede configurar un amplísimo abanico de onces. Algo clave para afrontar potenciales percances físicos durante el curso que mermen al equipo y, a su vez, una buena herramienta para sorprender desde la pizarra. El Alavés es uno, el que se vio de inicio en las tres primeras jornadas -Diarra por Parada ante el Atlético fue la única modificación-, pero puede vestir distintos trajes.

El casting del lateral zurdo

Es algo que se ve desde la defensa. No en vano, uno de los centrales durante esos primeros compases del curso es un futbolista que el año pasado disputó casi la totalidad de sus minutos como lateral derecho. Nahuel Tenaglia es uno de esos nombres que definen la polivalencia del Alavés. La falta de otro central y el hecho de que un Maras que no cuenta se haya quedado en la plantilla hacen aún más importante la capacidad de Tenaglia. Aunque el argentino no es el único que ofrece esa versatilidad en la zaga. También Diarra puede desplazarse hacia el lateral zurdo y Víctor Parada hacer el camino inverso. Asimismo, Jonny sabe actuar en la zurda, mientras que el otro lateral izquierdo de la plantilla, Yusi, puede encontrar como extremo los minutos que le han faltado en el inicio del campeonato.

Ese puzle defensivo presenta varias novedades reseñables y algunas incógnitas a resolver en las próximas jornadas. Una de ellas, si Pacheco se asentará como central zurdo junto a Garcés y cómo afectará eso al resto de parcelas, en especial a un lateral izquierdo abierto a variables dada la cantidad de jugadores con capacidad para actuar en ese perfil del esquema.

También el centro del campo plantea un escenario similar. Aunque son cuatro los futbolistas llamados a ejercer de forma natural en esa parcela -Blanco, Benavídez, Guevara y el fichado Ibáñez-, las opciones son múltiples. De mantener ese doble pivote escalado con un jugador posicional y otro con algo más de recorrido a la opción de que el 4-2-3-1 albiazul mute a un 4-3-3 con dos interiores. Eso abriría la posibilidad no sólo de que Guevara e Ibáñez pudieran coincidir juntos en el once, sino que también futbolistas como Guridi, Aleñá o Denis Suárez tuvieran un encaje algo diferente.

Los suyos son tres nombres de especial relevancia. Porque el guipuzcoano ha sido el titular como mediapunta desde su llegada hace tres temporadas, pero es un hecho que la parcela en la que mejor se desenvuelven los otros dos es la del '10'. La destacada capacidad física de Guridi le ha permitido mantener como enganche porque nadie ofrece su desempeño a la hora de presionar la salida rival una y otra vez, aunque se haya visto obligado a actuar en una parcela que no es del todo la suya. Eso se refleja en su discreta capacidad goleadora.

Doble pivote o tres medios

Decisión de Coudet será si mantiene a Guridi como mediapunta porque prioriza su labor en la presión u opta por darle ese puesto a un perfil más natural que sacrifique parte de esa energía para en cambio ganar mayor fluidez en esa zona. Aleñá lo ha jugado casi todo por la izquierda, aunque puede adaptarse sin problemas. A Denis, el técnico argentino le sacó en el Celta su mejor desempeño algo más retrasado, aunque su sitio en la plantilla albiazul parece ser también el de mediapunta.

De la misma forma, la configuración de la banda izquierda puede terminar de aclarar las dudas. Sin ese extremo puro que llegase en las horas finales del mercado, el canterano Abde es la gran alternativa a Aleñá. Un perfil opuesto, muy diferente a lo que busca Coudet para la banda, pero con una capacidad única para agitar partidos atascados. Más como revulsivo que en el once titular, el argelino es un futbolista con un rol muy definido. En la diestra la situación es muy sencilla: Coudet no se puede permitir prescindir de Carlos Vicente, la baza más entonada en este inicio de curso y un puñal sin par en la plantilla. Calebe es su alternativa, aunque queda la duda de si podrá canalizar su calidad en una banda derecha con mucha competencia o si deberá pelear para aparecer en una masificada mediapunta.

La renovada punta de lanza sólo mantiene a Toni Martínez y también está abierta a debate. El murciano ha sido el titular en las primeras jornadas, aunque esa apuesta también estaba condicionada por la adaptación de un Mariano que llevaba un año sin equipo y la lesión de Lucas Boyé, aún pendiente de debutar. Más rematadores los primeros y completo el segundo, buscan su hueco en un once que tampoco descarta alinear a dos delanteros para complementar las virtudes de sus arietes.

Veintitrés jugadores, más apariciones inesperadas que puedan hacer futbolistas desde la cantera, para que el Alavés dé el salto que se autorreclama. El tiempo dirá si su apuesta por la calidad, el físico y la polivalencia le permite olvidarse de las angustias.