Pablo Ibáñez: «Le estoy metiendo caña a Rincón para estar juntos»

Pablo Ibáñez ha vivido un jueves agitado. Tras ser parte de los primeros reconocimientos médicos del Deportivo Alavés a primera hora de la mañana, cuatro horas después ha pasado por la sala de prensa de Mendizorroza para ser presentado. Ahí ha ofrecido sus primeras impresiones como jugador albiazul. «Yo lo que quería era valorar la cercanía. El club es muy cercano y me ha transmitido la tranquilidad que necesito», ha destacado el centrocampista navarro. «Necesitaba estar donde me quieren. Aquí es donde me lo han transmitido», ha insistido.

Osasuna la había ofrecido renovar, pero el jugador descartó hacerlo para buscar ser protagonista en el plantel albiazul. Ahí cree que puede encajar bien con el planteamiento de Coudet. «No me ha dado tiempo ni a saludarlo, pero al final de la temporada pasada seguí al Alavés. Creo que me representa mucho el juego del Chacho, físico, muy exigente. Seguro que cuadra bien», ha analizado. Se ve como un perfil polivalente. «En el medio puedo jugar en cualquiera de las posiciones, me adapto bien. Donde me ponga el míster. Mi perfil es un poco mezcla de física y técnica. Combino ambas», se ha definido.

También ha reconocido que es difícil salir de la que siempre ha sido su casa, Pamplona, aunque se ve preparado. Cree que es el salto más natural posible. «No es fácil porque llevo toda la vida en Pamplona. No es fácil salir. Si salía tenía claro que debía ser un sitio parecido. Lo más cercano es Vitoria y el Alavés. Por eso me decidí, pregunté a compañeros y todos me dijeron que era parecido», ha expuesto. «La gente del norte somos iguales de carácter y por eso decido venir», ha insistido.

De la misma forma, Ibáñez se ha referido a una situación curiosa. No en vano, es primo del lateral Hugo Rincón, cedido esta temporada por el Athletic en el Mirandés y en la agenda albiazul. Así, ha confesado que le gustaría que este año jugaran juntos. Aprieta para ello. «He visto las noticias y le estoy metiendo caña. Sería muy bonito coincidir y estar juntos. Ahí estoy, apretándole», ha asegurado. Sergio Fernández, eso sí, no ha querido profundizar en el tema y ha asegurado que reforzar el lateral derecho no es una de las prioridades del mercado.

El consejo de Kike: «Me recomendó la ciudad y el equipo» No es el primer futbolista en desembarcar desde El Sadar en Mendizorroza. Es un camino transitado con frecuencia en los últimos años con buenos resultados, algo también clave en su decisión. Así, ha explicado que sus conversaciones con varios ex han sido importantes. Entre ellas, la mantenida con Kike García. «He hablado mucho con Kike, me llevo muy bien con él. Es un ejemplo. De todos los lados sale bien porque su carácter y ganas de mejorar siempre han sido buenos. Él me recomendó la ciudad y el equipo», ha explicado.