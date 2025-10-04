El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Alavés aplauden a su afición en San Mamés. Rafa Gutiérrez

El Alavés se mira en el espejo del Eche

El bloque albiazul buscará «sostener la idea» de mandar con el balón frente a un Elche que aplica con acierto la misma filosofía

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:21

El Deportivo Alavés y el Elche comparten el convencimiento de sus entrenadores de que el mejor camino para ganar es ser el dueño del balón. ... La insistencia del Chacho Coudet por construir un bloque albiazul «protagonista» y el deseo de Eder Sarabia de que su tropa tenga «posesiones eficaces» hacen que ambos conjuntos, rivales mañana en Mendizorroza (14 horas), estén modelados al gusto de dos técnicos que se miden por primera vez. Pero como las reglas, tozudas, se resisten a permitir el desarrollo de un partido con más de un balón a la vez que el lance de mañana en el estadio vitoriano plantea una pregunta. ¿Quién será el que logre aplicar su libreto y fuerce al rival a correr tras la pelota?

