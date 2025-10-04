El Alavés se mira en el espejo del Eche

El Deportivo Alavés y el Elche comparten el convencimiento de sus entrenadores de que el mejor camino para ganar es ser el dueño del balón. ... La insistencia del Chacho Coudet por construir un bloque albiazul «protagonista» y el deseo de Eder Sarabia de que su tropa tenga «posesiones eficaces» hacen que ambos conjuntos, rivales mañana en Mendizorroza (14 horas), estén modelados al gusto de dos técnicos que se miden por primera vez. Pero como las reglas, tozudas, se resisten a permitir el desarrollo de un partido con más de un balón a la vez que el lance de mañana en el estadio vitoriano plantea una pregunta. ¿Quién será el que logre aplicar su libreto y fuerce al rival a correr tras la pelota?

Aunque también puede que este tipo de escenarios propicien que pase algo que el propio Coudet, curtido en estas lides, apuntó ayer en su temprana previa del choque. «Cuando se generan tantas expectativas en cuanto al juego los partidos a veces salen más chatos», recordó. Que, en definitiva, de tanto intentar ser el que mande ambos contendientes acaben practicando un juego en el que se anulen a cada intento. La clave para romper eso, sintetiza el entrenador albiazul, puede ser sencilla. «A ver quién tiene su día».

Las estadísticas brutas no son nada si la pelota no entra, pero en lo que respecta a los números se puede ver de la forma más clara el cambio experimentado por el Alavés con el Chacho Coudet. Este curso el bloque albiazul promedia un 50,9% de posesión. Es el décimo de la categoría y por encima de conjuntos de postín como Betis o Villarreal. La temporada pasada, de transición, el bloque albiazul tuvo un 44,6%. Hace dos, con el sello de Luis García, un 40,7%. Pero ser el que menos balón amasó de los veinte conjuntos de Primera no fue algo negativo para el Alavés. Más bien, al contrario, porque ahí queda su notabilísimo décimo puesto final.

10,2% Posesión Puntos más de posesión amasa el Deportivo Alavés de Coudet esta temporada (50,9%) respecto a lo que promedió hace dos cursos con Luis García en el banquillo de Mendizorroza (40,7%).

Ahora este nuevo bloque vitoriano de autor busca replicar la eficacia de ese conjunto de hace dos cursos. «Va a ser un partido muy duro. Es un equipo que ha arrancado muy bien. Continúa con una idea muy clara, con muy buenos jugadores. Los últimos días lo hicimos bien pero no nos hemos llevado el premio en relación a lo visto en campo. Tenemos que sostener la idea», analizó Coudet. La insistencia se mantiene y el plan es el mismo, pero el entrenador babazorro busca aumentar el abanico de recursos tras varios choques de discreta producción ofensiva.

Sarabia lo sabe. El vasco, crecido como asistente de Quique Setién, debuta en Primera con ese fútbol atrevido y un verbo a su altura. El entrenador que, el pasado marzo, consideró a un Elche aún en Segunda «una referencia mundial en la manera de jugar» tampoco se guardó ayer un detallado análisis de las fortalezas y debilidades albiazules. «Atrás y por fuera son más previsibles, pero por dentro pueden variar con centrocampistas de más físico o de más juego, según el perfil que acompañe al punta», desgranó. Eso sí, espera «un partido bonito y exigente».

Chacho Coudet «Es un partido importante para volver a ganar y reflejar en puntos lo que mostramos en el juego»

Esos mismos números que aún esbozan las fortalezas y carencias del Alavés parecen mucho más contundentes en el caso del Elche. El hecho de que sea cuarto, con 13 puntos y como único equipo invicto del campeonato junto al Barcelona, va de la mano de que el bloque ilicitano figure también como el tercero de Primera que más balón amasa, un 58,3%. La pasada jornada llegó al 62% en la victoria contra el Celta y solo la ha perdido contra el Sevilla y el Atlético de Madrid.

Tras los rigores de una semana de tres partidos en la que el Alavés apenas logró rescatar uno, Coudet suma a la obligación de mantener la identidad colectiva la necesidad de volver a engordar el casillero antes del parón de la próxima semana. «Este es un partido importante para volver a ganar y reflejar en puntos lo que mostramos en el juego. Habrá altibajos, bloques con más puntos y otros con menos, pero la idea está clara y el equipo la está ejecutando», insistió. Ahora deberá hacerlo ante otro equipo que tiene un tesoro en la pelota.