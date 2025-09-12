El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un acertante de la Primitiva en Llodio gana más de medio millón de euros
Coudet da indicaciones a Guevara y Parada antes de saltar al campo. Rafa Gutiérrez
Athletic-Alavés

Un Alavés sin miedo escénico

«Debemos tratar de ser protagonistas, eso no va a cambiar», reclama Coudet de cara a la difícil visita a San Mamés

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18

Si hay algún concepto que el Chacho Coudet ha repetido con suma insistencia desde su primera comparecencia de esta temporada es que quiere un Deportivo Alavés ... «protagonista». Una y otra vez, el técnico recalca una pretensión que no es baladí. Tampoco sencilla. No en vano, su propósito no es otro que cambiar el perfil de un equipo asociable históricamente a un fútbol muy diferente al del entrenador argentino. Pasar, en definitiva, de ese Alavés que sin excesivos remilgos cedía la pelota para centrarse en castigar al contragolpe a un bloque que busca ser el dueño de la posesión en cualquier escenario. Incluso ante un equipo Champions como lo será el Athletic mañana (San Mamés, 18.30 horas).

