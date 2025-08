El Alavés se atasca en el juego

El Alavés sigue atascado en la generación de juego y en el gol. Al margen de algunos destellos, más relucientes en los compases finales, los ... albiazules no logran dar una continuidad al juego interior para abrir la lata rival. Que ya en la pausa de hidratación de la primera parte Coudet, molesto por la versión mostrada, insistiese a sus jugadores en la forma de desbrozar el camino hacia la meta reflejaba la búsqueda sin éxito del dominio. En el partido de este miércoles contra el Huesca, el cuarto y penúltimo de la pretemporada, el cuadro vitoriano volvió a explotar las cualidades que permitieron cimentar la permanencia: una escuadra bien armada en defensa y con colmillo en la presión. Esa es la conclusión provisional que dejó el duelo de Ibaia, si bien es cierto que las sentencias deben ser siempre más livianas en una pretemporada en la que las cargas de trabajo influyen en los amistosos, cada vez más enfocados en la búsqueda de sensaciones.

Coudet ya parece acercarse hacia su once tipo. El entrenador argentino mostró ayer sus cartas, a menos de dos semanas de que arranque la competición y con solo un amistoso más por delante en el que poder ensayar. Ya no es momento de demasiadas probaturas, sino de reafirmar las apuestas o introducir algún matiz. Jonny Otto otorga versatilidad al poder actuar en ambos laterales; sin embargo, el hábitat con el que está más familiarizado es la izquierda. Ante el Huesca volvió a salir en la foto inicial. Como Pablo Ibáñez, que se asienta como el socio de Blanco en la sala de máquinas. El cordobés no solo es el metrónomo del equipo, también la extensión del Chacho. Y ante la ausencia de Toni Martínez, tocado por un golpe, su sustituto fue Mariano, una clara muestra de su confianza y otro paso hacia su fichaje.

Un partido disputado a puerta cerrada permite escuchar hasta el sonido de los tacos golpeando el cemento. No hay público, una atmósfera extraña. Y un contexto al que se adaptó más rápido el Huesca, que desenvainó la espada sin compasión en los primeros compases. Los oscenses -su defensa de cinco fue un muro- impusieron una alta intensidad que, sumada a sus rápidas combinaciones, sorprendieron a los albiazules, enfocados más en tareas defensivas que en asomarse a área rival. Coudet se desgañitó para cambiar el guion. «Tranquilo, dale vuelta», insistió desde la banda. Por un lado, para tomar aire. Pero sobre todo para recuperar el control. Lograrlo pasaba por tapar los agujeros. Por sellar la grieta generada en la medular con la presión alta a la que se incorporaba Ibáñez.

Los ajustes, sumados a la corta mecha del Huesca, dibujaron un nuevo escenario. Y con ello las primeras ocasiones: un disparo cruzado de Aleñá y un balón al espacio que no consiguió conectar con Mariano, que se hubiese plantado solo ante el portero. El delantero hispano-dominicano, con galones de titular, se mostró muy activo cada vez que el equipo se asomaba al ataque. Un faro al que recurrió en el minuto 40 Tenaglia, pero el testarazo, que se marchó desviado, quedó además invalidado por fuera de juego. Daba igual, el brinco de Mariano le permitió sacar dos cabezas al central.

La novedad en la segunda parte llegó desde la colina pegada a Ibaia. Una treintena de aficionados albiazules exploraron el terreno para conseguir ver en directo a su equipo. Sobre el verde, pocos cambios. Coudet apostó por mantener el bloque. Esa carga de minutos que se asemeje más a la competición real. Aleñá dejó la banda para actuar de enganche con la delantera, donde seguía Mariano. Jonny Otto cambió el lateral izquierdo por el derecho, y dejó su sitio a Yusi, que fue un cuchillo durante los segundos 45 minutos. Los albiazules cargaron por la banda del joven madrileño gran parte de las acometidas.

Sin opción de dominar por dentro, las alas fueron la alternativa a la que recurrió Coudet para acercarse a la portería rival. Y si la defensa rival bloqueaba el camino, la orden era retroceder unos metros para cambiar el juego hacia el otro extremo. Llegar hasta la línea de fondo para centrar al área en busca de un remate. Una opción que exige el máximo a los laterales, ya que los extremos ocupan una posición más centrada para dejarles vía libre. Y resultó la fórmula para ver las aproximaciones más peligrosas, aunque sin acierto.

Susto con Parada

No obstante, tanta insistencia hizo que el conjunto oscense plegase las velas. Motivos tenía también para apostar por esta versión más defensiva, tras el vertiginoso arranque. A la hora de partido, Óscar Sielva rompió desde el punto de penalti la igualada con un tanto que además resultó definitivo. La pena máxima llegó tras un córner en el que el remate pegó en el brazo de Mariano. El hispano-dominicano no tuvo suerte, porque el gol que marcó marcar justo antes de salir sustituido fue anulado por fuera de juego.

El equipo también sigue bloqueado de cara a puerta. Encadena dos partidos en los que no logra hacer diana. Lo intentó Aleñá a falta de diez minutos para el final, pero el disparo le salió centrado. El centrocampista catalán no consiguió conectar como quería el regalo que le entregó Villalibre -jugó veinte minutos- tras ganar en la carrera al defensa e internarse en el área.

Más que las derrotas, el mayor temor de los amistosos de pretemporada son las lesiones. Y el Alavés ayer se llevó un susto cuando vio a Parada tumbado en el suelo pidiendo que entraran las asistencias. El jugador -volvió a actuar de central zurdo- se quedó tendido en el verde después de que un jugador del Huesca le cayese encima de la pierna. La lesión no fue a más y pudo terminar el encuentro.

Coudet podrá contar de nuevo con él para el último amistoso ante el Eibar (sábado, 19.00 horas). Un ensayo general donde buscar una solución a la generación de juego que ayer volvió a deslucir al Alavés.