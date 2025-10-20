El Alavés encadenará dos jornadas a las 14:00 horas en noviembre

Iván Benito Lunes, 20 de octubre 2025, 12:04 Comenta Compartir

La Liga ha comunicado este lunes los horarios correspondientes a la jornada 13, que se desarrollará entre el 21 y el 24 de noviembre. El Alavés se medirá al Celta en Mendizorroza el sábado 22 a las 14.00 horas. Será la tercera ocasión en la que el conjunto de Eduardo Coudet juegue al mediodía, después del triunfo ante el Elche en la pasada jornada y el duelo que le enfrentará al Girona en Montilivi el 8 de noviembre, también sábado.

De esta forma, el Alavés encadenará dos jornadas ligueras a la hora de comer, ya que entre el enfrentamiento ante el Girona y el compromiso frente al Celta estarán separados por el tercer parón internacional de la temporada, previsto para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre. Antes de medirse a los catalanes, los albiazules disputarán tres encuentros. El primero, el próximo domingo ante el Rayo en Vallecas a las 21.00 horas. El jueves 30 de octubre debutarán en Copa ante el Getxo en Fadura y el domingo 2 de noviembre recibirán al Espanyol en Mendizorroza a las 16.15 horas.