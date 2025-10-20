El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La Oreja de Van Gogh aplaza la venta de las entradas por la caída de Amazon
Toni Martínez ejecuta un remate en el Alavés-Celta del pasado curso disputado en Mendizorroza. Jesús Andrade

El Alavés encadenará dos jornadas a las 14:00 horas en noviembre

Los albiazules recibirán al Celta en Mendizorroza el sábado 22 de noviembre a la hora de comer

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:04

Comenta

La Liga ha comunicado este lunes los horarios correspondientes a la jornada 13, que se desarrollará entre el 21 y el 24 de noviembre. El Alavés se medirá al Celta en Mendizorroza el sábado 22 a las 14.00 horas. Será la tercera ocasión en la que el conjunto de Eduardo Coudet juegue al mediodía, después del triunfo ante el Elche en la pasada jornada y el duelo que le enfrentará al Girona en Montilivi el 8 de noviembre, también sábado.

De esta forma, el Alavés encadenará dos jornadas ligueras a la hora de comer, ya que entre el enfrentamiento ante el Girona y el compromiso frente al Celta estarán separados por el tercer parón internacional de la temporada, previsto para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre. Antes de medirse a los catalanes, los albiazules disputarán tres encuentros. El primero, el próximo domingo ante el Rayo en Vallecas a las 21.00 horas. El jueves 30 de octubre debutarán en Copa ante el Getxo en Fadura y el domingo 2 de noviembre recibirán al Espanyol en Mendizorroza a las 16.15 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  3. 3 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  5. 5

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  6. 6

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  7. 7

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  8. 8

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  9. 9

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  10. 10

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés encadenará dos jornadas a las 14:00 horas en noviembre

El Alavés encadenará dos jornadas a las 14:00 horas en noviembre