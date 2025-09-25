El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Alavés despliega el ala izquierda

Los albiazules recuperaron el peligro de la banda zurda con la entrada de Yusi como lateral y Abde en el extremo

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:16

El Alavés construyó y supo explotar la nueva línea de ataque creada en el flanco izquierdo. Eduardo Coudet apostó ayer por entregar la banda al ... lateral Yusi y a Abde, que actuó como extremo. No se trataba de una simple modificación de nombres dentro de una alineación con ocho cambios, sino toda una reforma en la propuesta de juego. El técnico argentino empleó desde su llegada a Aleñá en esta demarcación para reforzar la creación en la medular. Un movimiento de piezas que prácticamente inclinaba las acometidas al ala opuesta, donde nadie discute a Carlos Vicente. En Getafe, los albiazules reequilibraron la balanza.

