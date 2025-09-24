Coudet: «Llevamos muchos entrenamientos combinando a Toni Martínez y Mariano arriba»

Coudet no es dado a realizar grandes cambios en sus alineaciones. Hasta ahora. El entrenador argentino ha revolucionado el once titular del Alavés en su ... visita al campo del Getafe. Un planteamiento inédito al que se ha referido en la previa del encuentro alabando el nivel de la plantilla vitoriana. «Creo que están preparados. Es también dar oportunidad a todos y generar una competencia interna buena», ha explicado.

Un dibujo que, al igual que el año pasado en el enfrentamiento ante los azulones en Mendizorroza, presenta una doble punta. «Llevamos muchos entrenamientos en los que Toni Martínez y Mariano vienen combinando arriba». Familiarizándose para actuar juntos en la línea de ataque. Una fórmula que se suma al repertorio que busca ampliar el Chacho. «Hoy vamos a repetir cosas que venimos entrenando, no es algo que improvisemos. Venimos entrenando de distinta manera y combinaciones».

El técnico argentino confía en esta apuesta para tratar de «romper» de nuevo -los vitorianos ganaron en San Mamés veinte años después- unas estadísticas adversas en el Coliseum. «Es un estadio históricamente muy difícil para el Alavés. Pero siempre digo, las estadísticas están para cambiarlas. Venimos con la intención de llevarnos los tres puntos». El último asalto exitoso liguero al feudo azulón data de 1995. Fue en Segunda División. En Primera, los ocho enfrentamientos se saldan con cuatro empates y cuatro derrotas.