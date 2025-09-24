El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet da indicaciones desde el área técnica de San Mamés en la victoria ante el Athletic. Rafa Gutiérrez

Getafe-Alavés

Coudet: «Llevamos muchos entrenamientos combinando a Toni Martínez y Mariano arriba»

El entrenador argentino explica su revolución en el once del Alavés para «dar oportunidad a todos» y «generar competencia interna»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:44

Coudet no es dado a realizar grandes cambios en sus alineaciones. Hasta ahora. El entrenador argentino ha revolucionado el once titular del Alavés en su ... visita al campo del Getafe. Un planteamiento inédito al que se ha referido en la previa del encuentro alabando el nivel de la plantilla vitoriana. «Creo que están preparados. Es también dar oportunidad a todos y generar una competencia interna buena», ha explicado.

