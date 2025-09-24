El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pacheco saluda a la grada de San Mamés.
Getafe-Alavés

Coudet revoluciona el once con ocho cambios

Pacheco, Yusi, Guevara, Pablo Ibáñez, Calebe, Abde, Mariano y Toni Martínez entran en la alineación para medirse al Getafe

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:02

El Deportivo Alavés arranca en Getafe cuatro días intensos en los que se medirá, a domicilio, a los azulones y al Mallorca (sábado, 18.30 ... horas). Dos partidos en 96 horas en los que Eduardo Coudet ha decidido revolucionar su once para enfrentarse a los madrileños con ocho cambios respecto al equipo que perdió (1-2) frente al Sevilla en Mendizorroza.

