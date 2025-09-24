Coudet revoluciona el once con ocho cambios

El Deportivo Alavés arranca en Getafe cuatro días intensos en los que se medirá, a domicilio, a los azulones y al Mallorca (sábado, 18.30 ... horas). Dos partidos en 96 horas en los que Eduardo Coudet ha decidido revolucionar su once para enfrentarse a los madrileños con ocho cambios respecto al equipo que perdió (1-2) frente al Sevilla en Mendizorroza.

Sivera, Jonny y Garcés son los únicos que sobreviven de la última alineación. En la defensa, el Chacho da un respiro a Tenaglia y a Diarra y prueba con Pacheco y Yusi. El central navarro y el lateral izquierdo marroquí se estrenan como titulares con el Alavés, en una zaga más simétrica con dos centrales 'puros'. Coudet ya había puesto en valor el nivel de los ex de la Real Sociedad y del Real Madrid en Ibaia, aunque no ha sido hasta Getafe cuando les ha dado la alternativa desde el pitido inicial.

En la medular, regresa Pablo Ibáñez, que compartirá el doble pivote con Guevara, que disputa su primer partido del curso de inicio y será el capitán tras dos partidos sin vestirse de corto. Blanco descansa como también Carlos Vicente, Aleñá y Guridi, intocables hasta ahora en las alineaciones del preparador argentino. Tampoco sale de inicio Denis Suárez. En su lugar actuarán en las bandas Calebe (derecha) y Abde (izquierda). El brasileño, que no jugaba desde la segunda jornada en La Cartuja, y el argelino también disfrutan de sus primeras titularidades. La presencia del canterano y de Yusi hace que, por primera vez esta campaña, el Alavés salga con una banda zurda con dos especialistas ocupando el lateral y el extremo.

Cambio de dibujo con dos delanteros

Además, el entrenador argentino opta por cambiar su esquema y por jugar con dos puntas de inicio en el Coliseum. Toni Martínez y Mariano serán las referencias en Getafe, empezando el partido en el banquillo Boyé. Ocho cambios para refrescar al equipo en una semana con dos intensos duelos en las que quiere que futbolistas como Guevara (65 minutos), Abde (63), Yusi (19), Calebe (17) y Pacheco (15) cojan rodaje tras jornadas sin participación, dando descanso de inicio, entre otros, a Blanco, Aleñá, Tenaglia y Carlos Vicente, todos por encima de los 400 minutos.

«El grupo está bien, la competencia interna es buena y confío en que al que le toque jugar lo pueda hacer bien. Después, son ellos los que tienen que estar a la altura. Confío en el bloque. Armamos un grupo, no un once», avisó Coudet en la previa, abriéndose a realizar rotaciones frente a los de Bordalás. Y las ha realizado de forma masiva. En las cinco primeras jornadas, el Chacho sólo había hecho cambios en el lateral izquierdo (Parada y Diarra), en el doble pivote (Blanco y Denis) y en la delantera (Toni Martínez, Mariano y Boyé). En el Coliseum ha movido todas las líneas y modificado también su dibujo. Todo un órdago.