El Alavés avisa de que habrá jugadores «irrelevantes» para acelerar las salidas

A cuatro días del final del mercado, el Alavés desea acelerar la operación salida. Los albiazules tienen varias carpetas abiertas tras un verano cargado de ... bajas. Algunas 'pactadas' como las cesiones de Owono (Andorra), Adrián (Zaragoza), Villalibre (Racing) y Pica (Mirándes). Otras lucrativas como las ventas de Panichelli al Estrasburgo (16,5 millones de euros) y de Conechny a Racing (3), o indeseadas como la marcha de Mouriño al Villarreal. Sin olvidar la finalización de los contratos de Sedlar, Abqar y Kike García.

La puerta de salida del Paseo de Cervantes se ha abierto 13 veces y el club espera agilizar el adiós de algunos jugadores antes del 1 de septiembre. «Independientemente de la decisión que vayan a tomar respecto a su futuro, hay futbolistas que su papel dentro del equipo va a ser irrelevante, mínimo. Todos tendremos que valorar qué es lo mejor en cada uno de los casos para tomar la mejor decisión. A partir de ahí, pasarán infinidad de situaciones que intentaremos que sean las mejores para los intereses de todas las partes», avisó Sergio Fernández en la presentación de Pacheco.

El director deportivo sólo habló del caso concreto de Gustavo Albarracín, joven argentino fichado este verano de Talleres para el filial al que el club busca una cesión –el Huesca de Segunda está interesado– para «adelantar procesos y estar más cerca de su mejor rendimiento en una categoría superior». Sin embargo, hay varios futbolistas cuyo papel ha sido residual en las dos primeras jornadas. Hugo Novoa, Maras, Diarra y Benavídez no se han vestido de corto ni ante el Levante ni frente al Betis.

«Queremos hacer el equipo más simétrico posible y tener todas las posiciones dobladas» Sergio Fernández Director deportivo del Alavés

El central serbio, con contrato hasta 2027, lleva todo el verano en la rampa de salida a pesar de la falta de defensas. Después de dos cesiones consecutivas en Segunda a Levante y Sporting, el club aspira a una solución definitiva. El Zaragoza se ha interesado en firmarle, aunque su adiós no llega a concretarse y no estuvo en La Cartuja por una pequeña dolencia. Hugo Novoa, castigado por las lesiones desde su llegada, está en una difícil situación.

Sergio Fernández manifestó que el club está «preocupado» por unas «limitaciones físicas que le impiden mostrar su potencial». Unas dolencias que el curso pasado estuvieron centradas en el pubis y sólo le dejaron disputar cinco partidos. Esta campaña todavía no ha debutado por un problema en el tobillo y el Mirandés ha mostrado interés en su cesión. Novoa, con gran cartel en Segunda y contrato hasta 2029, está a sus 22 años ante la tesitura de tener continuidad lejos de Mendizorroza o seguir en un equipo en el que no tiene hueco en la banda derecha.

Diarra y Benavídez

El defensa maliense, pretendido en el arranque de la ventana estival por el Anderlecht, que presentó una oferta de 2,5 millones de euros que fue rechazada, ha estado lastrado por el problema bucal que le dejó fuera de combate en el final de la pretemporada. Aunque fue importante para Coudet como central la pasada campaña, no ha jugado todavía en un Alavés en el que Tenaglia ha ejercido de zaguero de emergencia. Sin embargo, el caso más complejo es el de Benavídez. Los contactos para su renovación han sido infructuosos hasta ahora y el uruguayo, que ya el curso pasado apenas disfrutó de 559 minutos en 20 partidos, se adentra en el último año de su contrato en Vitoria con su futuro sin definir.

Clubes de América y Europa han preguntado por la situación de Benavídez, que apuesta por seguir en el Alavés en este mercado a pesar de la gran competencia en la medular. Una ventana que Sergio Fernández quiere culminar con las «posiciones dobladas» y el equipo «más simétrico posible». «No sé si incorporaremos uno, dos o ningún jugador o si habrá tres salidas. Todo fluirá en función de las necesidades que tiene el equipo y las oportunidades que haya», concluyó.