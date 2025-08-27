Denis Suárez se acerca al Alavés

Denis Suárez está a un paso de fichar por el Alavés. El club albiazul ultima un acuerdo con el centrocampista gallego de 31 años para ... que llegue en propiedad, a la espera de sellar los detalles del contrato. El futbolista se ha quedado sin sitio en el Villarreal, donde tenía un vínculo de una campaña, y buscaba nuevo destino. A pesar del interés de otros clubes, donde destacaba el Celta, el exjugador de Barcelona y Arsenal, entre otros, se ha decantado por el conjunto vitoriano, donde cuenta con el aval de Coudet.

El argentino, con quien coincidió en Vigo, ha sido crucial en su carrera. Fue la etapa en la que Suárez recuperó el brillo tras pasar por algunos de los clubes más potentes de Europa, incluido el Manchester City o el Sevilla, con el que conquistó la Europa League. El papel del Chacho ha resultado clave en la llegada de Suárez y en la ofensiva del Alavés, que vuelve a apostar por un perfil versátil, capaz de actuar en la banda izquierda y en el centro del campo. Además, Suárez sabe asociarse y construir el juego, una faceta muy demandada por el entrenador argentino para su plantilla actual.

El Alavés se lleva así una puja en la que partía en desventaja por el firme interés de equipos que el futbolista ya conocía, como el propio Celta, o entidades con mayor poderío económico de la Premier League o del fútbol árabe. Sin embargo, el jugador ha priorizado seguir en LaLiga. En este sentido, las dificultades económicas del Celta para abordar su inscripción, ante la imposibilidad de dar salidas a futbolistas como Aidoo y Cervi que comprimen su límite salarial, han decantado la balanza a favor del club albiazul.

En las últimas horas, Sergio Fernández reconoció que Denis es un futbolista que le «gusta» aunque no ocultaba las dificultades para acometer su fichaje «por su nivel» y la competencia de otros clubes. Sin embargo, la operación, a la que le quedan algunos flecos por cerrar, avanza con paso firme. Además, el Villarreal no pondrá dificultades para la salida del gallego, sin hueco en la plantilla de Marcelino a un año de la finalización de su contrato.

Salvo giro inesperado, todo apunta a que Suárez se convertirá en el décimo fichaje del Alavés en lo que va del verano, tras las incorporaciones de Aleñá, Calebe, Lucas Boyé, Yusi, Mariano, Jonny, Pablo Ibáñez, Raúl Fernández y Jon Pacheco. El club deja así perfilada su plantilla, a la espera de la probable llegada de un central. Con la llegada de Suárez se reducen las probabilidades de que llegue Juan Cruz, por el que el Leganés todavía se resiste a rebajar de forma drástica la cláusula de 10 millones de euros. Eso sí, la plantilla de Coudet continúa sin un extremo zurdo específico, donde tendría hueco el atacante hispano-argentino.

Polivalencia

El perfil de Denis Suárez se asemeja al de Aleñá, el de un centrocampista de formación que se ha acomodado a la banda izquierda. En este sentido, el catalán, recién llegado del Getafe, y el gallego pueden actuar tanto en el costado zurdo como en la mediapunta, donde de momento Guridi se ha perfilado como titular habitual.

En su última campaña en el Villarreal, Suárez disputó 690 minutos repartidos en 22 partidos entre Liga y Copa. Pese a que se trata de cifras discretas, sobre todo en la cuota de protagonismo, son superiores a las de su campaña anterior, en la que sólo jugó cinco encuentros tras sufrir varias lesiones.