Denis Suárez, con el Villarreal en esta pretemporada.

Denis Suárez se acerca al Alavés

El centrocampista se decanta por el club albiazul por el interés de Coudet y las dificultades del Celta para asumir su fichaje

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:04

Denis Suárez está a un paso de fichar por el Alavés. El club albiazul ultima un acuerdo con el centrocampista gallego de 31 años para ... que llegue en propiedad, a la espera de sellar los detalles del contrato. El futbolista se ha quedado sin sitio en el Villarreal, donde tenía un vínculo de una campaña, y buscaba nuevo destino. A pesar del interés de otros clubes, donde destacaba el Celta, el exjugador de Barcelona y Arsenal, entre otros, se ha decantado por el conjunto vitoriano, donde cuenta con el aval de Coudet.

