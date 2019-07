Álava Dmoda Vestidos de verano para lucir en piscinas y playas Existen diseños atemporales que sobreviven a las tendencias de temporada y con los que estarás perfecta ALMUDENA BLANCO Sábado, 6 julio 2019, 12:46

¡Hola! ¿Qué tal van estos días de verano? Algunos seguro que ya habéis empezado las vacaciones y otros estaréis deseando hacerlo, ¡ya no queda nada! En cuanto nos queramos dar cuenta el verano habrá acabado y, de nuevo, la larga espera, ¡qué rápido pasa lo bueno! La semana pasada os enseñaba tres looks que tenían como elemento común el mono que eligieron para mí los 'personal shopper' de El Corte Inglés, una pieza ligera y todoterreno para este verano.

Siguiendo con este tipo de prendas, hoy os enseño unos looks perfectos para ir a la piscina o la playa. En este caso, son tres vestidos, aunque otra de mis opciones preferidas es la bermuda vaquera con una camiseta. Los diseños cortos y evasé me encantan para esta época, ya que son fresquitos y te los puedes poner en numerosas ocasiones. Lo mismo puedes ir a la playa y la piscina con ellos que combinarlos con unos accesorios más especiales para ir a tomar algo por la tarde.

Me suelen gustar con bordados y telas con bastante caída, que los hacen un poco más especiales. Normalmente, los elijo en colores claros porque me parecen más fáciles de combinar, aunque también hay colores preciosos como los tonos naranjas, fucsia, rojos o turquesas que favorecen muchísimo cuando estamos morenas. Otra de las razones por las que tanto me gustan este tipo de vestidos es porque abultan poco en la maleta y dan mucho juego. También, porque cuando vas a salir de la playa o la piscina son facilísimos de poner y no se te adhieren al cuerpo debido a la arena y a la crema solar. Tal vez esto solo sean cosas mías pero para mí es importante.

Los vestidos largos, como ya os dije en otro artículo, me encantan también para el verano. Son muy versátiles y adecuaos para las mujeres que no les apetece mucho mostrar las piernas. Los de punto fino son una buena opción, no ocupan mucho espacio y se pueden combinar de una y mil maneras. Otra de las características por las que me gustan tanto es porque no pasan de moda. Tengo vestidos de hace un montón de años que me pongo una y otra vez y son mi mejor fondo de armario.

Bordados étnicos

Este vestido blanco es Zara de temporadas anteriores, pero me parece fresco y me gusta por su comodidad y su bordado en el pecho. Lo he combinado con unas menorquinas 'glitter' y unas gafas de Michael Kors. El toque especial lo he conseguido con este sombrero que compré en la Provença.

Tejidos de lino

En este segundo look llevo un vestido de lino con bordados rosas muy especiales en las mangas y en el bajo. Lo he combinado con unas menorquinas blancas comodísimas, un capazo de la firma Textura y unas gafas de Chanel.

Vestidos de canalé

Por último, os muestro este vestido de Bershka. Es de tirantes, con aberturas laterales y confeccionado en punto acanalado. Lo he combinado con unas sandalias estilo chancleta de Michael Kors que están de plena tendencia. Los pendientes son de Le-Boh, una firma bilbaína que tiene auténticas preciosidades. En concreto, este es el modelo «Tratra», un homenaje a la cantante Rosalía. Se caracterian por su ligereza y colorido. ¡Me encantan! Las gafas de sol son el modelo 'Mykonos black carbon' de la marca Zach-Zoe y el capazo lo compré en un mercadillo.

Y a vosotras, ¿qué prenda os gusta para ir a la playa? Hasta aquí el artículo de hoy, espero que os haya gustado y os animéis con este tipo de piezas tan veraniegas. Mientras tanto podéis seguirme en mi cuenta de instagram @almudena_bb