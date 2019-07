Una prenda, tres looks: larga vida a los monos estampados Gracias al servicio 'Personal Shopper' de El Corte Inglés he conseguido sacar partido a mi figura y a mi vestidor. Hoy os muestro todas las posibilidades que ofrece una de mis prendas favoritas del verano ALMUDENA BLANCO Lunes, 1 julio 2019, 11:00

¡Hola a todos! Espero que os gustara el artículo de la semana pasada en el que os hablaba de los vestidos largos como una opción perfecta para el verano, y qué mejor que haberlos usado estos días en los que hemos tenido un calor sofocante. Hoy quiero hacer un artículo hablándoos sobre mi experiencia con los 'personal shopper' de El Corte Inglés. Hace un par de semanas pudisteis ver el vídeo que me hicieron con un mono muy especial y hoy os traigo estas propuestas, en vez de en formato vídeo en fotografías. Uno de los looks, el de oficina, es el mismo que ellos me propusieron y en los otros dos me he basado en sus consejos para adaptarlos a prendas que yo tenía en mi armario. Ya sabéis que me encanta usar prendas de cualquier temporada y poder adaptarlas a mis looks del día a día.

El servicio de 'Personal Shopper' de el Corte Inglés me parece una opción increíble. Te hacen un estudio morfológico de tu cuerpo para determinar el tipo de figura que tienes, te preguntan tus gustos, tu día a día o qué es lo que buscas cuando acudes a ellos. Con estos y otros muchos datos, y tras un detallado estudio de color, te recomendarán las prendas más adecuadas para ti.

¿Por qué es tan importante el estudio de color y el morfológico? Con el estudio de color determinan que armonía de color eres. Esto depende de tu color de cabello, de piel, de ojos… van probando diferentes telas y finalmente te indican qué paleta de colores son los que más te favorecen. Si nunca os habéis hecho una colorimetría os la recomiendo, porque no sabéis cuánto puede cambiar vuestro rostro y la luminosidad que os puede dar los colores que más os favorecen. Además, con el estudio morfológico os indicarán qué tenéis que potenciar para que vuestro cuerpo tenga mejor armonía. También te indican qué no te debes poner para ocultar esas cositas que a todos nos disgustan de nuestro cuerpo.

Este servicio cuesta 180€ que luego te lo reembolsan en una tarjeta de El Corte Inglés que podéis utilizar en futuras compras, ideal, incluso, para gastarlo en lo que ellos os recomienden. Dura aproximadamente 90 minutos. En mi caso me atendieron Silvia Gallego y Jesús Muños, los 'personal shopper' de El Corte Inglés de Bilbao, y no puede estar más encantada con el trato recibido. ¿Os animáis a probar este servicio? Yo creo que incluso lo volveré a utilizar.

Look de oficina

Todo lo que llevo en este look de oficina es de El Corte Inglés. Podéis ver el mono estampado que me eligieron, con un escote que consigue alargar cuello y figura. Esta prenda es de Fórmula Joven. La blazer con cinturón, que en mi caso anudaron atrás, es de la misma firma. Los zapatos son de Gloria Ortiz, el bolso de Tintoretto y los pendientes a juego son de Fórmula Joven. Por último, las gafas de sol son de nueva temporada de Jo & Mr. Joe.

Look para un evento

En este look, en el que he intentado recrear el que ellos me propusieron para un evento, llevo el mono de Fórmula Joven con unos 'stilettos' negros que son de esta temporada de Stradivarius. Los pendientes son de Fórmula Joven, el bolso es Louis Vuiton y las gafas de sol son de Chanel.

LOOK 3

Look para después de la playa

En este look he utilizado el mono después de un día de playa. Lo he combinado con unas sandalias de Guess y unas gafas de sol de Michael Kors y un bolso de rafia de la misma firma.

¡Hasta aquí el artículo de hoy! Espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene con otras propuestas. Mientras tanto podéis seguirme en mi cuenta de Instagram @almudena_bb