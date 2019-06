Los 'Tanias' de Tania Llasera: la presentadora vasca se estrena como diseñadora de zapatos

Tania Llasera reconoció este lunes que es de «pie complicado» y que tiene juanetes. Así, sin disimulos, dejando claro una vez más que la superficialidad no va con ella. A sus fans no les sorprendió demasiado la confesión de la presentadora bilbaína, que reivindica la belleza real y se rebela contra el postureo en Instagram siempre que puede. De hecho, sus más de 600.000 fieles ya la han visto bailar frente al espejo de su portal, zamparse una caja de bombones, sumergirse en una piscina de bolas o cocinar unas albóndigas. Lo que no esperaban es que su polifacética Tania iba a llegar ahora con unos 'Tanias' debajo del brazo. O más bien con unos 'Tanias' en la cabeza, porque fiel a su personalidad, no ha dudado en promocionar los zapatos que ha diseñado colocándoselos en el pelo como si fuera un conejo. Y ya de paso ver si así se los quitan de las manos... o de la cabeza.

Se trata de la primera incursión en el mundo de la moda de la comunicadora, que se ha aliado con la firma española de calzado 5yMedio, que promueve una altura de tacón saludable, es decir, nunca superior a los cinco centímetros y medio, como su propio nombre indica. «Zapatos para mujeres inconformistas. Adictas a los taconazos abstenerse», es el lema que rige la filosofía de esta marca fundada por Clara Alfaro y Álvaro Unzurruzaga en 2013. Un emblema que encaja a la perfección con la esencia de la bilbaína, que casi siempre remata sus looks -por muy glamurosos que sean- con un calzado plano.

Las 'Tanias' son unas sandalias que recuerdan a las cangrejeras, pero terminadas en punta, con tacón de un centímetro y con doble hebilla. La más próxima al tobillo se puede quitar y, además, el modelo dispone de varias tiras en el empeine que se ensachan para comodidad de aquellas chicas que, como Tania, tienen juanetes o el pie ancho. Su original diseño está disponible en cinco colores -whisky, marfil, topo, cúrcuma y burdeos- y en tallas medias, desde el número 35,5 hasta el 41.

Eso sí, algunas tallas ya se están agotando a pesar de que su precio ha levantado una intensa polvoreda en Instagram. Calzarse los 'Tanias' y ser la envidia de las terrazas este verano sale por 145 euros. «¡Qué barbaridad!», «cuando hagas unos para mileuristas me avisas» o «me parece desorbitado» son algunas de las quejas que le han lanzado sus fans. Para otros, en cambio, son «maravillosos, cómodos y combinables» y, además, «en la farmacia te cobran cien euros por unos horribles.» Tania ha preferido mantenerse al margen del debate que rodea a su nueva faceta como diseñadora y se ha limitado a defender las bondadades de sus sandalias, fabricadas en Alicante con materiales ligeros. Están creadas en napa, con forro confeccionado con piel muy suave de cabra, suela de cuero y plantilla anti-fatiga.

La bilbaína no es la única famosa que se ha atrevido a diseñar sus propios zapatos. Paula Echeverría ha lanzado recientemente tres modelos de sandalias junto a la firma española de calzado Más34. Las que llevan su nombre van atadas al tobillo y cuentan con una tira en el empeine. Cuestan 89 euros y están disponibles en tres colores: oro, plata y frambuesa. Las sandalias Daniela, como su hija, son unas tipo pala con piel trenzada (99 euros) y las Elena, en honor a su madre, se atan al tobillo con una maxihebilla muy de tendencia (110 euros). Tania ha debido pensar que mejor no ponía a sus 'Tanias' el nombre de sus hijos, Lucía Lennox y José Bowie, que cuando decidió llamarles así para reflejar su pasión por la música ya la pusieron bastante verde. Aunque teniendo en cuenta que criticar está de moda en Instagram y en la vida en general, quizá Tania se anime a diseñar unos 'Lulus' y unos 'Pepes', que así por lo menos sonríe al mirarlos.