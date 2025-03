El pujante talento de la moda española

Gloria Salgado Madrid Viernes, 7 de marzo 2025, 11:24 Comenta Compartir

«Una recompensa al trabajo titánico que es hacer una colección a todos los niveles: físico, mental y económico». Así define el diseñador Juan Carlos Pajares el premio Mercedes-Benz Fashion Talent (MBFTalent), que ganó con su firma, JCPajares, en febrero de 2017. «Es una plataforma que es muy abierta a todo y que realmente apoya al talento 100%, sin necesidad de filtros. Te dejan ser tú y eso hoy en día es bastante difícil», añade Ernesto Naranjo, uno de los primeros ganadores, en 2014. «Te das cuenta -insiste- cuando ya empiezas a hacer marca, que tienes bastantes limitaciones, por eso para mí fue importante esa libertad».

Cuando se presentó al certamen, Naranjo estaba en su primer año de carrera en la prestigiosa escuela londinense de diseño Central Saint Martins. «Aún no estaba graduado, no tenía ni idea de hacer marca ni intención de una, pero cogí Mercedes Benz Fashion Talent con muchas ganas, con la intención de divertirme y disfrutar la experiencia. Era mi primer desfile. Los vestidos eran muy esculturales, realmente no eran nada comerciales. No tenía intención de venta», comenta de la experiencia, que acabó siendo «un descubrimiento de lo que era la moda».

También fue un respaldo para poder conseguir sus primeras prácticas en Maison Margiela, donde al final le contrataron, porque «a John Galliano le encantó uno de los 'looks' de la colección, por eso siempre recomiendo a todo el mundo que se presenten, ya sean graduados o que estén todavía en la carrera», asegura de una plataforma que acaba de celebrar su vigésimo quinta edición.

La primera en alzarse con este galardón fue Pepa Salazar, en febrero de 2013, uno de los actuales referentes de la industria y diseñadora de cabecera de figuras de talla mundial como la cantante Rosalía. «Ganar el premio supuso un gran impulso y reconocimiento a nivel personal y, por supuesto, en la industria», recuerda la valenciana. Desde entonces, muchos otros nombres se han sumado a esta constelación de talentos, siendo Aleixandri Studio la última firma en pasar a formar parte de una cantera de diseñadores que representan el presente y el futuro de la moda española gracias a su búsqueda de la excelencia, su investigación constante y su apuesta por la sostenibilidad.

«Ganar el premio fue una reafirmación de que mis ideas y mi visión del mundo de la moda eran algo único, digno de ser apreciado y valorado», afirma Gabriel Nogueiras, fundador de Rubearth y ganador en dos ocasiones del galardón. Peter Sposito añade que «como creativo siempre hay algo de inseguridad intrínseca en lo que hacemos y ganar el premio es como darte cuenta de que estás en el camino correcto». Para todos ellos, MBFTalent supuso un antes y un después.

En el caso de Fátima Miñana, fue «el reconocimiento de que, como diseñadora y como marca, tenía algo que decir en la industria», mientras que Anaïs Vauxcelles, fundadora de la firma 404Studio, confiesa que fue la señal para no tirar la toalla «cuando estaba a punto de dejarlo».

El premio permitió a estos creadores mostrar, en la mayoría de casos por primera vez, sus colecciones en una pasarela y repetir la experiencia en otra plataforma internacional como las de Berlín, Praga, Tiflis, Ámsterdam, Estambul y México. Lo cierto es que este reconocimiento marcó un hito en las carreras de todos ellos y, por ello, Ernesto Naranjo se atreve a sentenciar que «sin Mercedes-Benz Fashion Talent, la semana de la moda de Madrid no sería lo mismo porque aporta muchísimo a la industria española». «Fue, sin duda -enfatiza-, el inicio de todo».

