Qué llevar (y qué no) durante el periodo de entretiempo Si este tiempo inestable te da quebraderos de cabeza, aquí te muestro algunas ideas perfectas para ir despidiéndose del verano poco a poco y con mucho estilo VANESSA MULAS Lunes, 16 septiembre 2019, 10:51

¡Buenos días! ¿Qué tal va septiembre? Aunque quedan menos de 10 días para dar la bienvenida de forma oficial al otoño, aún nos resistimos a dejar de lado algunas prendas de verano. Para estos meses de temperaturas variables, suelo retirar los vestidos de playa, los tops de tirantes, etc. para sustituirlos por prendas de manga larga, vestidos hasta el tobillo o faldas 'midi', pero ¡siempre de colores alegres! Ya tendremos tiempo en invierno para los negros, los grises y los marrones... El calzado también es importante para crear buenos looks de entretiempo. El septiembre del norte ya comienza a ser fresquito, así que ya he dejado de lado las sandalias en favor de los botines o zapatos cerrados. Si la semana pasada os hablaba de estilismos en rojo vibrante, en este artículo os muestro varios looks de entretiempo que tienen el denominador común del color azul, uno de mis tonos favoritos. Son prendas de aires bohemios que para estas semanas aún encajan perfectamente. Además, todas se combinan con accesorios muy especiales que visten mucho cada look, como diademas, pañuelos coloridos y estampados paisley. Las fotos, como siempre, están hechas con mucho amor. Esta vez, tras el objetivo se encuentran Aile Cross e Isaac Phoenix. ¡Espero que os guste!

Vestido bohemio

En el primer look os muestro un vestido bohemio, largo y de color azul turquesa. Está firmado por Kunkun. Lo combino con una diadema joya de Kb Sisters y un capado 'handmade' de colores alegres.

'Tye-dye'

En el segundo look os muestro una tendencia que ha vuelto y ha calado hondo durante todo el verano: el tye-dye. Se trata de un estampado que parece que está descolorido y se asocia con los años 70 y la estética hippy. ¿Lo mejor? Es que, como véis, se puede seguir utilizando hasta bien entrado el mes de septiembre. Es versátil para muchas ocasiones según cómo lo combines. En este caso, he elegido unos accesorios más desenfadados que encajan perfectamente: una diadema boho y unos pendientes del mismo tono. ¡Me encanta el resultado!

Monos y pañuelos

En el tercer look os muestro un mono azul con destellos dorados. Llevo la melena recogida y con un pañuelo anudado en colores azules y rojos. Además, he optado por unos pendientes dorados de Bombay Sunset que visten muchísimo el look.

Vestidos largos y detalles 'paisley'

Para el cuarto look he elegido un vestido largo azul y un pañuelo con estampado paisley en tonos rosas. Además, llevo un bolsito fucsia que compré en la Costa Azul.

Estampados veraniegos y detalles urbanos

Por último, quería enseñaros un vestido azul con estampado de piñas, muy alegre y veraniego. Lo completo con una diadema joya de Kb Sisters que le resta ese halo playero y le da un toque mucho más festivo y urbanita.

Espero que la vuelta al cole y a la rutina no se os haga muy dura y la elección de vuestros looks de entretiempo sea más amena con estos consejos e ideas. Volvemos a la carga para asistir a los eventos más punteros, así que me podéis seguir, como siempre, en mi Instagram @ilovemelita. ¡Hasta la próxima!