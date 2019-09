Bizkaia Dmoda Vestidos especiales que tiñen de rojo Bilbao Con la llegada de septiembre ya empezamos a pensar en looks apagados y más abrigados. Sin embargo, os muestro cómo alargar la vida de vuestras prenda veraniegas cuando empiezan a bajar las temperaturas, gracias a un tono muy favorecedor VANESSA MULAS Viernes, 6 septiembre 2019, 19:48

¡Hola de nuevo! El verano se ha pasado en un suspiro y muchas de vosotras ya estaréis en pleno ritmo frenético de oficina. Por suerte, septiembre llega cargado de inspiración, de nuevas tendencias, rutinas de belleza y hasta de nuevas ideas para la vuelta al cole de los más pequeños. Para estrenar temporada, he querido preparar un artículo especial, más urbano, con unas fotografías realizadas en lugares emblemáticos de Bilbao por Miguel Torres. Todos y cada uno de ellos tiene como hilo conductor el color rojo. Un tono potente, sugerente, cañero y divertido con el que podemos seguir jugando en estos meses en los que ya empiezan a bajar las temperaturas. Y es que, da igual verano o invierno, siempre me resulta un color tremendamente favorecedor. Además, lo he querido potenciar con un peinado trenzado a modo de diadema realizado por Avenue Hair Salon.

Vestido estampado

Este vestido rojo con estampado de flores blancas lo compré en Instagram y es uno de mis favoritos. Tiene abertura lateral y un corte muy bonito en espalda y hombros. Lo he acompañado con unos pendientes de Parfois. Las fotos están tomadas en el Puente Zuri Zuri y me encantan.

Body y chaqueta rock n´roll

Este body de Levi´ s lo compré en rebajas en Lyon. Podéis ver el look con y sin chaqueta. El pantalón es de Zara y la chaqueta de Bershka y me encanta para las tardes fresquitas, ya que da un toque más rockero a cualquier look.

Diseño 'mini' y cruzado

Este vestido de Aire Retro Bilbao sienta como un guante. Es un diseño muy rock & roll, de estilo pañuelo con un volante en el bajo. Tiene bastante escote pero, para esos casos, le puedes añadir un 'crop-top' de encaje o deportivo.

Look de estilo 'retro'

Este vestido de Lady Cacahuete es de mis favoritos, por su escote corazón y por lo especial que es. La ropa de esta tienda de Madrid es muy original, es de marca propia con diseños y telas 'retro' con un acabado espectacular. Les sigo por Instagram y cuando voy a la capital siempre voy a verles.

Espero que os gusten mis nuevos looks y que estéis pasando un estupendo fin de semana. Un beso enorme.