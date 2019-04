Looks cómodos para viajar en Semana Santa Hoy os propongo prendas ligeras y confortables para disfrutar de unos días de descanso sin renunciar a ir a la última VANESSA MULAS Viernes, 12 abril 2019, 01:48

¿Con ganas de vacaciones? ¿Soléis hacer escapadas de vez en cuando? Os confieso que una de las cosas que más me gustan es viajar, y si es a un lugar exótico, mejor aún. El pasado año estuve en Marruecos y en esta ocasión he visitado Israel. Me hacía especial ilusión conocer Jerusalén y, además, tengo una amiga viviendo allí por lo que me animé a hacerle una visita corta. ¿Cuál es vuestro destino en Semana Santa? Si la semana pasada os proponía tres formas de llevar el cáftan -una prenda perfecta si vais a un destino de calor- para sacar el máximo partido a vuestra silueta, hoy os traigo prendas ligeras para que disfrutéis de unos merecidos días de descanso a la última, pero sin renunciar a la comodidad.

El problema de no facturar y hacer una mini maleta es pensar en que meter para conseguir cerrarla, una misión que seguro que a ti también te ha parecido imposible más de una vez. Tenemos que llevar todo lo que nos vaya a resultar necesario, pero sin pasarnos de la cuenta. En lo referente al maquillaje, suelo meter lo básico, alguna sombra pequeña, muestras de productos, colorete, 2 o 3 pintalabios y algún pincel. Para los champús y geles siempre llevo botecitos muy pequeñitos y muestras.

En esta ocasión, hemos estado unos días en Tel Aviv donde el clima es bastante bueno, pero al atardecer hacía viento frío. En estos casos, lo mejor es llevar puesto en el viaje lo que más espacio ocupa. Vaqueros, cinturón, botas y chaqueta. Además, yo en los aviones paso bastante frío, porque el aire acondicionado suele ser muy potente, así que nunca viene mal llevar un jersey a mano. La chaqueta la he elegido de entretiempo y de un color que vaya bien con casi todo, ya que es la única que llevo.

Elegí un look cómodo con vaquero y camisa de lunares para viajar en avión hasta Israel.

Lo primero que pienso a la hora de hacer la maleta es en el destino elegido. En este caso teniendo en cuenta que Israel es un país bastante religioso he optado por prendas tapadas. Por ello, los vestidos largos con manga son perfectos.

Finalmente, en la maleta he metido zapatillas de deporte para las excursiones, babuchas para la playa, vestidos largos multiusos, camisetas, alguna falda midi y un vestido corto. Para las tardes frías, unas medias de verano son imprescindibles y no ocupan nada. Y tampoco viene mal meter un par de zapatos más veraniegos en caso de calor. Además, me he comprado alguna prenda allí de lino y algodón. En este caso, he adquirido un mono y un pantalón más de 'sport' para las excursiones. Israel es un país bastante caro, por lo que hay que mirar bien los precios. Aquí os dejo algunos de los looks que he lucido en el viaje:

Vestido con volantes para ir a la playa

En este primer look llevo un vestido de aire romántico con volantes verdes para pasear e ir a la playa que me compré en la tienda Que Bárbara de Santoña. Las babuchas fucsias son de Marruecos. En mi opinión, ya sea en la manga, en el cuello o en el bajo de un vestido, un volante da mucha vida a cualquier prenda. Y, además, son tendencia esta primavera.

Lunares y rayas, ¿por qué no?

Para dar un paseo por Tel Aviv y Jaffa opté por un vestido largo con rayas y lunares, unas medias de H&M, unas botas estilo 'cowboy' de Zara y una chaqueta cámel de Stradivarius. ¿Os gusta la combinación de rayas y lunares?

Lunares, el 'print' más elegante

En mi visita a Jerusalén me decanté por un vestido largo de lunares de nueva colección de Zara. Lo he combinado con unas botas de esta misma tienda y una collar que me compré en Francia. Considero que los lunares han sido, son y serán uno de los 'prints' más elegantes del mundo de la moda y no me canso de llevarlos.

Look de estilo 'boho'

Para visitar el mar Muerto elegí un look cómodo que me permitiese ir ligera para disfrutar todo el día fuera del hotel. Llevo una camisa estilo 'boho' de nueva colección de H&M, un pantalón de Pull and Bear y unas babuchas. Por la tarde fuimos a visitar el castillo fortaleza de Herodes en Masada, así que me puse unas zapatillas Nike.

Los monos pegan fuerte

Para pasear por el puerto de Tel Aviv escogí un mono con nudo de Pull and Bear y unos zapatos rosas de nueva colección de Stradivarius. Los monos pegan fuerte esta temporada. Las grandes cadenas han tomado buena nota de las propuestas de pasarela y han llenado sus colecciones de diseños para casi todos los gustos.

Un look potente para ir a la playa

En esta ocasión, luzco un vestido largo rojo que me compré en Instagram para lucir los días de sol y playa. ¿Qué os parece?

Espero que os hayan gustado mis propuestas y que no os volváis muy locas haciendo las maletas para Semana Santa. ¡Hasta la semana que viene!

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram y en mi blog.