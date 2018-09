Vitoria se pone de moda con 'Velvet'

París, Milán, Nueva York, Madrid... y San Prudencio. La céntrica calle vitoriana se incorporó hace una década al circuito de la moda con el alumbramiento del FesTVal y hoy se rodea del 'front row' probablemente más entregado que se puede encontrar en el universo de las pasarelas. En este caso no hay asientos desde donde ver, y dejarse ver, y toca observar el desfile en pie. El mérito fue este martes para quienes esperaron a los protagonistas de 'Velvet Colección' (Movistar+), una serie que de glamur y tendencias sabe un rato. Y no sólo porque la ficción, que estrenaba su segunda temporada en el Teatro Principal, transcurra en unas galerías comerciales de los años sesenta sino porque en esta nueva entrega, además, cuenta en su reparto con el 'top' Andrés Velencoso.

El catalán, que ha trabajado para marcas icónicas como Chanel, fue uno de los rostros más reclamados este martes sobre la alfombra naranja. «Me ha parecido curioso que fuera de este color», comentaba en una de las múltiples paradas que realizó hasta cruzar el umbral del Principal entre 'selfies'. Sólo un puñado de teleadictos, y no precisamente llegados de la era analógica, buscaban el autógrafo para sus libretas. El modelo fue uno de los últimos en aparecer por San Prudencio cerca de las diez de la noche -«me he quedado rezagado», reconocía- y en ese reto de 'flashes' al que está acostumbrado se midió con Javier Rey, otra de las grandes estrellas de la producción y ya «un medio embajador de Vitoria». «Me gusta y también su gente, que es súper respetuosa», contaba sobre su estancia en la capital alavesa por el rodaje de 'El silencio de la ciudad blanca'.

Un perro para Mónica Cruz

Antes de que los 'fesTValers' se desgañitaran a su paso, y hasta golpearan las vallas para lograr su atención, desfilaron Marta Hazas, Adrián Lastra o Andrea Duro, con un llamativo 'eyeliner' en rosa neón que captó tantas miradas como el perro que sujetó Mónica Cruz durante unos segundos. «La gente me conoce y sabe que me gustan. Una se siente muy querida», explicaba la actriz que, enfundada en un brillante diseño de Rubén Hernández, aconsejó a las dueñas del animal que lo llevaran a casa porque «está temblando». Mientras la intérprete atendía a sus seguidores y a los medios cruzaron también esta particular pasarela los productores de la serie de Movistar+, Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés, el tándem gallego que se encuentra detrás de Bambú y que ha firmado otros éxitos recientes como 'Fariña'.

Los actores se deshicieron en halagos hacia el público vitoriano: «Es muy total y maravilloso» Entre 'selfies'

Las nuevas tramas que han ideado para 'Velvet Colección' mantienen en el reparto a Marta Torné o Fernando Guallar, quien calificó de «muy total y maravilloso» al público vitoriano. Lo conoció el pasado año precisamente con la presentación de la nueva etapa de esta serie en la plataforma de pago y en esta ocasión, vestido con un traje granate de García Madrid, aseguraba haber vuelto a una de sus alfombras «favoritas». La ficción, que regresará el 13 de septiembre, retrata en esta nueva entrega el encargo a las galerías Velvet del vestido de Farah Diba para su coronación y Vitoria, consciente de tal acontecimiento, se puso ayer guapa para dar la bienvenida a unos invitados cargados de 'charm'.