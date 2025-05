Vitoria estrenará la nueva OTA el 15 de septiembre, a la vez que la zona de bajas emisiones

Rosa Cancho Martes, 27 de mayo 2025, 14:03 Comenta Compartir

La ampliación de la OTA de Vitoria iniciará su andadura el 15 de septiembre en Arana, Aranbizkarra, Santa Lucía, Aranzábal-Avenida de Gasteiz, San Martín y Las Trianas, el mismo día que entrará en vigor la primera zona de bajas emisiones del Casco Viejo y el Ensanche. La primera teniente de alcaldesa y concejala de Movilidad, Beatriz Artolazabal, ha confirmado esta fecha este martes al término de la comisión en la que se ha debatido la ordenanza que permitirá ampliar en 5.000 las plazas verdes de aparcamiento limitado. La votación, que se repetirá este miércoles en pleno, ha contado con el voto favorable del equipo de gobierno PSE-PNV y Elkarrekin y la abstención de EH Bildu. El PP no sólo ha rechazado la ampliación sino que pide una reducción de la OTA.

Artolazabal ha defendido que esta medida «se ha construido desde la escuchas de diferentes colectivos afectados y siempre con el deseo de priorizar las necesidades de los residentes, para nada se actúa con afán recaudatorio». Y está en consonancia con las políticas europeas de movilidad sostenible, ha puntualizado, tras recordar que esta ampliación llega en un momento de cambio en la ciudad con la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones y la extensión del tranvía a Zabalgana que afectará sobre todo a los residentes de San Martín.

El objetivo de todas estos cambios es la descarbonización y aumentar la calidad de vida de los vitorianos. Como ya adelantó EL CORREO, todas las nuevas plazas serán verdes, es decir, tendrán prioridad los residentes y los profesionales que trabajen en la zona OTA pero no exclusividad. Un particular deberá pagar 45 euros al año por tener el distintivo que le permite aparcar en su zona y en el caso de los autónomos o gremios la cifra se eleva a 285 euros, pero éstos podrán estacionar en todas las áreas verdes de la ciudad sin límite de tiempo y sin obligación de ticket.

Habrá asimismo nuevas «zonas de carga y descarga OTA» gratuitas pero con una duración máxima de 30 minutos para favorecer la rotación. Además, se apagarán los parquímetros en Nochebuena y Nochevieja por la tarde «para faciltiar la conciliación familiar», defendió Elkarrekin, que también ha logrado que el Gobierno Local acepte ampliar la OTA a los números impares de la calle Valladolid. Asimismo, a partir del verano del 2026 no habrá zona vigilada desde el 1 al 31 de agosto y cambian las multas. Ya no se podrá anular en el día una sanción con sólo pagar 6 euros. Las faltas leves (no haber sacado el ticket en papel o digital, pasarse de tiempo o invadir una plaza de residente) se penalizarán con entre 30 y 50 euros (ahora son 30-45 euros). Las graves (falsificar datos, llevar distintivos caducados o manipulados), con 200.

El más afectado por la reforma es San Martín, donde un total de 2.200 huecos quedarán sujetos a este tipo de estacionamiento regulado que da prioridad a vecinos y gremios. En Arana, ocurrirá lo mismo con 600 aparcamientos. Otros 600 serán los que se pintarán de azul o verde en Santa Lucía. En Aranzábal-Avenida de Gasteiz serán 600 (la vía está también pendiente del diseño de un bicicarril provisional). Aranbizkarra tendrá bajo OTA un total de 900 plazas y algo más residual será la ampliación de Adurza, que se extenderá a medio centenar de estacionamientos de la calle Las Trianas.