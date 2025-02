Vitoria estrena un nuevo sistema de denuncias 'on line' El servicio permitirá tramitar digitalmente la mayoría de los delitos que se cometen en la ciudad

Borja Mallo Martes, 4 de febrero 2025, 13:22 Comenta Compartir

En el último año la Policía Local de Vitoria recibió más de 7.000 denuncias que requieren de una importante labor administrativa y la práctica totalidad se presentaron de manera presencial en las dos comisarías de la ciudad (Aguirrelanda y José Erbina). Para agilizar estos ... trámites, el Ayuntamiento pondrá en marcha el próximo lunes, 10 de febrero, un servicio 'on line' para denunciar todos aquellos delitos que no requieran de presencia policial en el lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido, que son los mayoritarios. Así, de la vía 'on line' solo quedarían exentos los cometidos con violencia o intimidación o en los que la persona autora ya esté identificada.

«Hemos hecho distintas versiones para que se pueda acceder desde todos los dispositivos y es un sistema ágil, accesible y disponible las 24 horas, sin necesidad de espera. La denuncia es fundamental para luchar contra los delitos y todas las facilidades que demos para denunciar nos hacen ser más efectivos en esa lucha», ha señalado el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa (PNV). Cómo se pone una denuncia on line Para proceder a tramitar las denuncias 'on line' hay que acceder a la web de la Policía Local y buscar la sección de trámites. Se requiere de una identificación digital o la tarjeta municipal ciudadana para comenzar el proceso y proceder a descargar una hoja de solicitud de denuncia. Se trata de un intuitivo formulario a rellenar con diversos detalles. Una vez completado, se sube a la sede electrónica para efectuar la firma digital. La denuncia queda registrada como si se hiciese en comisaría y el afectado puede descargarse el justificante de la tramitación. «Este servicio optimiza la gestión del trabajo policial, permitiendo que las y los agentes se centren en tareas más operativas», ha destacado el concejal de Seguridad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión