Vitoria concentra un tercio de las okupaciones de pisos sociales de Alokabide

Vitoria aglutina un tercio de las okupaciones denunciadas en lo que va de año por Alokabide en su parque de pisos sociales. Según ha ... contestado el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco a las preguntas de la parlamentaria del PP, Ana Morales, 17 inmuebles destinados a personas desfavorables cayeron en manos de terceros desde el 1 de enero. El total de denuncias en Euskadi fue de 54.

En segundo lugar empatan las localidades vizcaínas de Sestao y Santurtzi, con seis demandas abiertas cada una. Bilbao tiene otras cuatro en los juzgados, por 3 en Barakaldo. Mientras que en Gipuzkoa, San Sebastián y Mondragón notificaron dos cada uno.

¿A qué se debe este volumen de okupaciones denunciadas en Vitoria? Desde el Departamento vasco de Vivienda subrayan que la capital alavesa «aglutina mucha VPO de nuestro parque, mientras que en el resto de municipios está mucho más repartido». Desde su prisma, «esa mayor concentración eleva la probabilidad» de ser asalto y control por parte de desconocidos.

En este punto, desde el Gobierno vasco insisten en que el porcentaje de ocupación en 2025 «es del 0,31% sobre el total». 54 de 17.400 viviendas sociales, aunque sólo 4.900 inmuebles pertenecen exclusivamente a Alokabide, según los propios datos del Ejecutivo de Lakua.

13 recuperaciones

La respuesta del consejero Denis Itxaso al PP otorga asimismo la información de que «13» inmuebles han sido recuperados a lo largo de este año. En esos casos, siempre se coloca una puerta antiintrusión para intentar que no vuelva a ocurrir.

Un vistazo al pasado reciente revela que el número de okupaciones engorda cada año. El número total en 2024 alcanzó los 28 casos denunciados. De ellos, doce demandas fueron en Vitoria. En 2023, la cifra alcanzó los 23 expedientes abiertos. 16, en la capital de Euskadi