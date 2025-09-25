El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un bloque de pisos sociales de Alokabide en Vitoria. E. C.

Vitoria concentra un tercio de las okupaciones de pisos sociales de Alokabide

El Gobierno vasco admite que ha perdido 17 viviendas en la capital alavesa desde el 1 de enero

David González

David González

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:10

Vitoria aglutina un tercio de las okupaciones denunciadas en lo que va de año por Alokabide en su parque de pisos sociales. Según ha ... contestado el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco a las preguntas de la parlamentaria del PP, Ana Morales, 17 inmuebles destinados a personas desfavorables cayeron en manos de terceros desde el 1 de enero. El total de denuncias en Euskadi fue de 54.

