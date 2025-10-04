El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cientos de personas han participado en la marcha por Vitoria.

Cientos de personas han participado en la marcha por Vitoria. Foto y vídeo: Igor Martín

Vitoria celebra los 200 años del braille con la Carrera de Cascabeles

La Fundación ONCE ha vuelto a reunir este sábado a cientos de personas en la marcha que sirve para ponerse en la piel de los invidentes

J. M. N.

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:03

'Abriendo puertas. Braille 200 años' ha sido el lema que ha elegido la Fundación ONCE para traer a Vitoria la XVIII Carrera de ... Cascabeles. Una marcha que ha vuelto este año a las calles de la capital alavesa para visibilizar las dificultades que tienen los invidentes en su día a día. Y es que aquí, la carrera se hace por parejas: mientras uno se tapa los ojos con un antifaz, su compañero le guía por el recorrido urbano. Ambos tienen que correr acompañados del sonido de un cascabel.

