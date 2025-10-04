Vitoria celebra los 200 años del braille con la Carrera de Cascabeles

'Abriendo puertas. Braille 200 años' ha sido el lema que ha elegido la Fundación ONCE para traer a Vitoria la XVIII Carrera de ... Cascabeles. Una marcha que ha vuelto este año a las calles de la capital alavesa para visibilizar las dificultades que tienen los invidentes en su día a día. Y es que aquí, la carrera se hace por parejas: mientras uno se tapa los ojos con un antifaz, su compañero le guía por el recorrido urbano. Ambos tienen que correr acompañados del sonido de un cascabel.

La cita -que, naturalmente, no tiene un afán competitivo- sirve de encuentro para personas como Juan Manuel Alonso. Tiene 74 años, pero «llevo diez con el bastón» y cree que convocatorias como la de este sábado «sirven para encontrarnos todos año tras año, tener una pequeña fiesta y pasarlo bien», explica, porque «nos vemos una mayoría de los incapacitados de Bilbao, Vitoria y San Sebastián».

Aunque se apaña estupendamente con el bastón, Alonso no esconde que la vida a diario se lleva «mal» con sus problemas de visión. «Antes no notaba las barreras, pero ahora sí. Me he caído muchas veces. Allí donde hay piedras redondas podrían pintarlas de blanco para que resaltasen más», apunta como sugerencia.

Marian se estrenaba este sábado acompañando a su hermana Maribel de Blas, pero ésta sí ha acudido «cuatro o cinco años». Maribel ha tenido dificultades para ver «desde pequeña». «Yo me defiendo, pero es duro», confiesa. «Ella es afiliada de la ONCE, así que hay participar de las actividades», tercia su familiar.

Una ocasión para hacer vida social

Al otro lado, Bernar Calvo es uno de los voluntarios que hace posible la organización de la carrera. Es su primer año echando un cable con «un acontecimiento fantástico». «Fíjate la diversidad de la gente que tenemos. Muchas veces no nos damos cuenta de las dificultades que tienen algunos. Para muchos de los participantes que no tienen mucha vida social, lo de hoy es un acontecimiento. Y también sirve para que los políticos visibilicen los problemas», sentencia.

Entre los cargos que han participado este sábado los ha habido de todos los colores políticos. A la marcha han acudido la consejera de Bienestar Nerea Melgosa, el diputado foral de Políticas Sociales Gorka Urtaran, el concejal de Políticas Sociales Lucho Royero, el de Convivencia Pascual Borja y otros ediles y junteros como Aitziber Salazar, Claudia Venceslao o Marta Alaña. La Fundación ONCE, posteriormente, ha distinguido con el Cascabel de Oro, a la Cofradía de la Virgen Blanca.